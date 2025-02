A- A+

Tricolor Santa Cruz deseja subir capacidade do Arruda para semifinal do Pernambucano Ideia é de poder receber 40 mil torcedores na semifinal do Estadual

O Santa Cruz passará quase um mês sem jogar em casa. Após o jogo do último domingo (16) contra o Central, o Tricolor irá demorar para encontrar a sua torcida no Arruda. O próximo encontro está previsto apenas para 15/03, no jogo de volta da semifinal do Pernambucano.

Sem partidas oficiais no estádio, a diretoria tricolor corre para conseguir liberação de mais 10 mil lugares e atingir a capacidade para 40 mil pessoas. A informação foi revelada por Márcio Cadar, um dos investidores da SAF coral, promovendo reformas emergenciais no Arruda.

1 mês para reformas emergenciais e tentar adicionar mais 10 mil torcedores lá. https://t.co/okPGABISoi — Marcio Cadar (@marciocadar) February 17, 2025

Segundo a Comissão Patrimonial do Santa Cruz, o clube vem promovendo obras de requalificação na arquibancada superior e melhorias no acesso ao Portão 10 (arquibancada inferior).

Conforme conseguiu a liberação com as entidades de segurança, o Santa Cruz tem liberado a capacidade de 30 mil torcedores no Estádio do Arruda. Contudo, para promover mais conforto para o público, o Tricolor vem trabalhando com uma carga de 26.500 ingressos

Campeonato Pernambucano

Embalados por quatro vitórias consecutivas, o Santa Cruz está bem próximo de garantir a liderança ao final da primeira fase do Estadual. Somando 19 pontos no momento, o Tricolor precisa apenas de um empate para carimbar o 1º lugar, sabendo que fará o jogo de volta na semifinal e numa eventual finalíssima.

Além disso, o primeiro lugar também é importante por garantir o Tricolor na Copa do Brasil de 2026, competição que não disputa há algumas temporadas.

Veja também