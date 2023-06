A- A+

Santa Cruz Santa Cruz tem dois desfalques para enfrentar o Pacajus-CE e treinador avalia poupar por desgaste O Tricolor do Arruda vai completar diante da equipe cearense três partidas em seis dias

O Santa Cruz tem dois desfalques confirmados para enfrentar o Pacajus-CE, neste sábado (17). Os laterais Rhuan Rodrigues e Marcus Vinícius receberam o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Globo-RN. Além das mudanças obrigatórias, o treinador Felipe Conceição vai avaliar outras trocas devido ao desgaste.

Para substituir os jogadores suspensos, Felipe Conceição não fez mistério já na coletiva pós-jogo. Ítalo Silva entra na esquerda e Léo Fernandes será o substituto no outro lado.

"O Ítalo cresceu na questão defensiva, é uma coisa que eu pegava no pé dele desde a minha chegada. Na frente é um atleta muito bom, mas defensivamente tinha dificuldade de compor linha de 4, que o Marcus faz muito bem", comentou o técnico tricolor sobre a evolução do lateral-esquerdo.

Três jogos em seis dias

A partida contra o Pacajus-CE será a terceira da Cobra Coral num intervalo de apenas seis dias. Até então o Santa Cruz vinha numa sequência de apenas um jogo por semana.

O Tricolor do Arruda venceu o Globo-RN no domingo (11) e na quarta-feira (14) e vai encarara o Pacajus-CE no sábado (17).

Pensando no pouco tempo de recuperação entre as partidas, Felipe Conceição vai analisar possíveis mudanças no time titular.

"A gente vai fazer três partidas em seis. Para uma equipe que vinha jogando uma vez por semana, estamos mostrando superação e usando bem o elenco. Ninguém lesionou até agora, é um trabalho da comissão técnica como um todo", iniciou.

"Vamos analisar no dia a dia, na quinta e na sexta-feira, a recuperação de cada um. Temos um controle, mas gostamos de conversar para saber quem está sentindo mais para ter um caminho sobre a escalação”, concluiu Conceição.

