Santa Cruz tem confirmado desfalques de Matheus Melo e Toty para decisão contra Sport

O Santa Cruz não poderá com dois jogadores para o jogo de volta da semifinal do Pernambucano, neste sábado (15), às 16h30, no Arruda. Em coletiva pré-jogo, Itamar Schülle confirmou que o meia Matheus Melo e o lateral-direito Toty não são opções para o próximo clássico contra o Sport.

O desfalque de Toty não é novidade, o jogador saiu lesionado durante o segundo tempo do jogo de ida. Ao longo da semana, o jogador realizou exames que descartaram uma lesão ligamentar no joelho, porém, se trata de uma entorse considerável.

Matheus Melo e Toty são ausências para o jogo de volta - Evelyn Victoria/Santa Cruz

O caso de Matheus Melo também se deu durante a partida de ida contra o Sport. Num dos primeiros lances do jogador, o meia sofreu uma dura dividida e passou a jogar mancando em campo. O desfalque foi revelado pelo próprio Itamar.

“Provavelmente não teremos o Matheus Melo, pelo problema que o exame dele evidenciou. Estamos esperando, mas a possibilidade dele estar à disposição é basicamente zero, não tem muito segredo, é a realidade que temos", disse.

Substituições

Para o lugar de Toty, a principal opção é o recuo de Israel para a sua posição de origem, na lateral. Itamar já confirmou a utilização do atleta. “A gente não tem o Toty por lesão. O Israel é um jogador que eu confio. É o único lateral que temos disponível, o que sair diferente dele são os jogadores da base que estão treinando lá, o Richardson, Pedro Maia ou o Jhonatan Ribeiro, já que não temos outra opção" revelou.

Para o setor do meio, há a opção de João Pedro jogar um pouco mais centralizado e acionar um ponta. Outra possibilidade é de João Pedro atuar mais aberto e Rafinha ganhar a vaga no meio.

Galhardo



Precisando reverter a situação do duelo, muito dos debates sobre a escalação e a postura do Santa Cruz no próximo jogo se dão no setor ofensivo. Sem muito ritmo de jogo e com apenas 45 minutos acumulados, Itamar descartou praticamente a possibilidade de iniciar o confronto com Thiago Galhardo.

“Continuamos com a mesma ideia para o Galhardo, um jogador que ainda não está pronto para jogar os 90 minutos, longe disso. Na Ilha, a gente colocou ele porque precisávamos, um centroavante de área, uma referência, tentamos buscar o empate", iniciou.

Thiago Galhardo deve seguir como opção para o próximo Clássico das Multidões - Evelyn Victoria/Santa Cruz

“Não será uma semana de treinos que mude muita coisa da condição física. É um jogador que a gente conta para uma parte do jogo, vai depender do processo do jogo para dizer em que momento será", declarou Schülle.



Para o confronto de volta, o Santa Cruz precisa vencer por dois gols de diferença para levar para disputa de pênaltis. Um triunfo de três gols de diferença leva o Tricolor direto para final.

