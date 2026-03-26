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Futebol Pernambucano Santa Cruz detalha reformas no Arruda e segue aguardando vistorias Clube busca liberação ainda para o primeiro jogo da Série C, em 6 de abril

O Santa Cruz abriu as portas do estádio do Arruda para a imprensa, nesta quinta-feira (26), para apresentar a atual situação das reformas que estão sendo empregadas na casa coral. A expectativa do clube segue em poder contar com cerca de 15 mil torcedores na estreia da Série C, daqui a um pouco mais de dez dias.

Quem comandou o momento e trouxe todas a explicações foi o presidente da comissão patrimonial, Adriano Lucena. Conforme afirmou o diretor, o clube já solicitou a visita dos órgãos competentes e que segue no aguardo da marcação da vistoria.

Neste primeiro momento, o intuito do clube é ter os setores de cadeira, sociais, camarotes e uma parte da arquibancada superior do lado do canal do Arruda. Se baseando nas capacidades dos setores definidas pelo último Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) que foi expedido, Adriano Lucena imagina em uma liberação próxima a 15 mil torcedores, somando esses quatro setores citados.

Sobre as obras que foram produzidas até o momento, o presidente da patrimonial detalhou o que já foi realizado.

"Nós fizemos a revitalização do concreto, recuperação de onde tinha maiores danos (vigas e colunas), que, inclusive, eram as maiores preocupações dos laudos anteriores, para que pudesse recuperar a área das sociais", iniciou Adriano Lucena.



No setor de camarotes, duas novas saídas também estão sendo produzidas para que escoem e saiam junto com quem estiver nas cadeiras.

Outro ponto importante são as reformas dos banheiros do Arruda. "Além disso, estamos fazendo a revitalização de todos os banheiros, masculino e feminino, parte hidráulica e elétrica, assim como os corredores. Ainda temos pinturas, limpeza e zeladoria", relatou o presidente da Comissão Patrimonial.

Segundo o presidente da patrimonial, algumas ferragens expostas, no setor de sociais, não necessariamente são problemas de ordem que faça o setor ser interditado. Ainda assim, garantiu que os reparos serão produzidos em breve .

Foto: Reprodução/Beberibe 1285

Outras liberações

Conforme revelou o diretor, a arquibancada inferior, setor que comumente recebe a principal organizada, não será aberta neste primeiro momento porque em alguns pontos, da arquibancada superior, o reboco segue com risco de cair da parte de cima.

Outro ponto que deverá ser trabalhado mais adiante é no setor de cadeira que foi parcialmente demolido. Um projeto está sendo trabalhado e o intuito é reconstruir assim como era antes, com expectativa para o fim de maio.

"Naquele ponto está sendo feito um projeto por um calculista, assim que soubermos o valor, iremos ao mercado para contratar a empresa que possa fazer essa intervenção. No quarto jogo do Santa Cruz no Arruda [vs Ferroviária no final de maio], a gente já espera estar com aquele espaço preenchido", disse.

Foto: Reprodução/Beberibe 1285

Valores

Para as intervenções realizadas até este momento, Lucena afirmou que cerca de R$ 400 mil foi investido. Para manter o estádio em segurança, o presidente da patrimonial estabeleceu o investimento mínico de R$ 3 milhões.



"O Santa Cruz precisa fazer um investimento mínimo de R$ 3 milhões por ano, para que a gente possa colocar o torcedor com segurança em todo os estádio. Nesse ano, a gente precisa um pouco mais do que esse valor", garantiu.



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