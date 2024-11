Santa Cruz: preparador físico detalha treinamentos de pré-temporada e avalia condição do elenco

A- A+

O Santa Cruz iniciou sua preparação para a temporada de 2025, na última segunda-feira (4). Já visando o primeiro duelo decisivo, diante do Treze-PB, na disputa da Pré-Copa do Nordeste, o preparador físico, Edvaldo Tacão, detalhou todo o processo que o elenco coral passará neste período de treinos e relatou que gostou das condições em que os jogadores chegaram.

“A partir da apresentação dos atletas, são realizadas as avaliações de composição corporal, antropometria e avaliação cardiorrespiratória. Então, são intercalados trabalhos físicos e com bola. Além dos exames médico, para podermos saber a real condição dos atletas", detalhou o profissional.

Entre atletas oriundos da base, os que foram contratados e aqueles remanescentes da temporada de 2024, o elenco se reapresentou em 19 atletas. Dos atletas com contrato, apenas quatro não chegaram ainda ao Arruda: O lateral-direito Yuri Ferraz, o meia Matheus Melo e os atacantes Gilvan e Jhonatan Ribeiro. Para esses atletas, Tacão revelou uma necessidade especial de trabalho.

Edvaldo Tacão e demais componentes da comissão técnica - Evelyn Victoria/SCFC

“Nós temos diversas características. Alguns atletas que vão chegar depois, é porque estavam atuando e entraram em período de férias. Tem jogadores que já foram contratados e ainda estão atuando. Para isso, eles vão passar por uma adaptação e trabalho extra, para que eles fiquem em condições para a decisão da Pré-Copa do Nordeste", revelou.

Elogios

Em comparação com outros clubes, o Santa Cruz é um dos primeiros do Brasil que já deram início para temporada de 2025. O treinador físico gostou do que viu dos atletas remanescentes e elogiou o rápido planejamento do Tricolor. "Fiquei feliz que alguns atletas da temporada passada se reapresentaram em uma condição melhor e isso nos favorece, até porque temos 60 dias para nossa grande decisão no dia sete de janeiro", começou.

Entre caras novas e velhos conhecidos, o Santa Cruz já se reapresentou para a temporada de 2025 - Evelyn Victoria/SCFC

“É ideia é que o Santa Cruz chegue melhor preparado do que no ano passado. O clube está com um planejamento de contratações mais cedo, em 2025 teremos mais competições e os atletas hoje estão sendo escolhidos a dedo. Isso favoreceu e os atletas sabem da importância da preparação física para chegar bem numa competição", concluiu.

Santa Cruz em 2025

Na próxima temporada, o Santa Cruz voltará a disputar uma competição nacional. Além da participação no Campeonato Pernambucano, o clube ainda tem a possibilidade de classificação para a Copa do Nordeste e uma vaga garantida na Série D.





