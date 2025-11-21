Sáb, 22 de Novembro

Futebol

Santa Cruz deve jogar Estadual e Série C na Arena de Pernambuco

Reforma no estádio do Arruda motivou decisão por parte do Tricolor. Clube jogou reta final da Série D no estádio de São Lourenço da Mata

Torcida do Santa Cruz na Arena de PernambucoTorcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O Santa Cruz deve mandar os jogos do Campeonato Pernambucano e da Série C do Campeonato Brasileiro na Arena de Pernambuco. A ideia do clube é preservar o gramado do Arruda para treinamentos e algumas partidas pontuais do Estadual, já que o estádio coral passará por reforma.

 

A informação foi confirmada em contato com o executivo de futebol do clube, Harlei Menezes. A confirmação oficial quanto à decisão deve sair em breve. Vale lembrar que, além do Estadual e da Série C, o Santa também jogará a Copa do Brasil em 2026.

Neste ano, na reta final da Série D, o Santa Cruz passou a mandar os jogos na Arena de Pernambuco. No primeiro duelo da final do torneio, contra o Barra-SC, o clube chegou a igualar o recorde de melhor público do estádio, com a presença de 45.500 tricolores.

 

