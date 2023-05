Santa Cruz divulga cronograma de ingressos para o jogo contra o Campinense

A- A+

O Santa Cruz divulgou nesta segunda-feira (15), o cronograma para venda de ingressos para o jogo contra o Campinense, que acontece no próximo domingo (21), no Arruda, às 16h. Até esta terça-feira (16) os preços são promocionais em todos os setores.

Confira os preços:

Arquibancada superior - R$15*/R$ 20.

Atrás da barra - R$20*/R$25

Escudo - R$30*/ R$50/25

Sócios - R$15*/ R$20

Cadeiras - R$60*/ R$80/40

Visitantes - R$20*/R$25

* - Valores promocionais vão até esta terça-feira (16), podendo ser comprados apenas online.

A partir da quarta-feira (17), as vendas se inciam nas bilheterias do Arruda e nas lojas Volt/Cobra Coral.

Na quarta, quinta e sexta (17,18 e 19), os horários são os mesmos, das 09h às 18h. No sábado, as vendas começam no mesmo horário, mas vão até às 17h, e no domingo até às 16h.

