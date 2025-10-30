Santa Cruz divulga lista de sócios aptos a votar em Assembleia Geral Extraordinária da SAF; confira
Votação está programada para o próximo dia 30 de novembro de 2025
O Santa Cruz divulgou, nesta quinta-feira (30), a lista de sócios aptos a votarem na Assembleia Geral Extraordinária (AGE), momento que será destinado a decidir pela venda de 90% das ações do clube e a constituição do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).
O evento ocorrerá no próximo dia 30 de novembro de 2025. A primeira convocação está marcada às 8h, com a necessidade da presença de dois terços do total de sócios do clube. Em seguida, às 9h, com qualquer número de sócios presentes. O encerramento da conferência está previsto às 17h.
A participação será reservada aos sócios em situação regular e com direito a voto, conforme lista que será publicada. O voto é pessoal e intransferível, não podendo ser efetivado por procuração.
Se a proposta for aceita pelo corpo de sócios, o clube tem até cinco dias após a aprovação para convocar uma nova reunião no Conselho Deliberativo (CD) para ratificar a operação. Esse novo processo terá até oito dias úteis de sua convocação.
O Santa ainda alerta que caso o nome do sócio não conste na referida lista, é recomendado que procure o setor de arrecadação na sede social do clube. Entre sócios beneméritos e sócios aptos, 2.466 votantes poderão decidir o destino do clube.