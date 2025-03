A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz divulga nova parcial de ingressos para Clássico das Multidões Tricolor recebe o Sport, pelo jogo de volta da semifinal, neste sábado (15), às 16h30, no Arruda

O Santa Cruz já sabe que vai contar com o apoio massivo dos seus torcedores. Nesta quinta-feira (13), o Tricolor divulgou a nova parcial de 25.930 ingressos vendidos.

Neste sábado (15), às 16h30, no Estádio do Arruda, a Cobra Coral recebe o Sport, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano. O Santa precisa de uma vitória por dois gols para levar para os pênaltis.

Ressaltando que o Santa Cruz buscou um novo laudo juntos aos Bombeiros para aumentar a capacidade do estádio para 40 mil torcedores, contudo, não obteve o resultado esperado. Por medidas de segurança, o clube comercializa um pouco mais de 28 mil ingressos.

