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Futebol Pernambucano Santa Cruz divulga parcial de 15 mil ingressos vendidos contra Figueirense Tricolor deve superar o melhor público que teve até aqui na Série C

O Santa Cruz contará com mais uma bom público na partida contra o Figueirense, neste sábado (25), às 17h, na Arena de Pernambuco. O clube divulgou parcial com 15 mil ingressos vendidos, mas expectativa é de mais até o dia do jogo.

O maior público do Santa na Série C, também da competição no geral, foi contra a Ferroviária-SP com 16.607 pagantes. Dessa forma, a Cobra Coral deve bater essa meta ainda nas próximas horas e um novo recorde será estabelecido na atual edição.

O Tricolor vem de três vitórias consecutivas e ocupa atualmente a terceira colocação com 24 pontos. De acordo com a página Chance de Gol, o Santa tem 96% de probabilidade de classificação à segunda fase da competição. A atual projeção do clube é que 30 pontos já deve garantir vaga dentro do G8.

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