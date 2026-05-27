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Futebol Santa Cruz divulga parcial com mais de 8 mil ingressos vendidos para duelo contra a Ferroviária Expectativa é de público acima dos 10 mil torcedores no próximo domingo (31), na Arena de Pernambuco

O Santa Cruz vive a expectativa de ter mais um bom público na Série C, desta vez no próximo domingo (31), às 16h, na Arena de Pernambuco. Para o duelo contra a Ferroviária, o Tricolor anunciou uma parcial de 8.250 ingressos vendidos.

No último duelo que teve como mandante, na vitória por 2x0 contra o Volta Redonda, mais de 10 mil torcedores estiveram na Arena para empurrar o time para a vitória.

Neste confronto válido pela nona rodada, o público poderá contar com duas novidades: primeiro, o Setor Norte foi liberado para o torcedor coral; segundo, a CBTU Recife informou que o Metrô do Recife irá operar normalmente das 5h às 23h no dia do jogo.

Querendo contar com o apoio massivo da torcida, o zagueiro Jefferson falou da importância da arquibancada neste jogo.

"[O Santa Cruz] é um clube de massa, é um clube de torcedores apaixonados e eu peço encarecidamente que eles compareçam para nos apoiar. Todos os clubes que vêm jogar contra nós aqui falam que é de arrepiar", iniciou o defensor.

"A torcida, quando começa a cantar do início ao fim ali nos apoiando, ela vem ao nosso favor e o time adversário sente um pouco a pressão. Espero que domingo possam dar um espetáculo na arquibancada", completou Jefferson.

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