Santa Cruz Santa Cruz divulga treino aberto na véspera do clássico decisivo contra o Sport pelo Pernambucano O Clássico das Multidões que vai definir o primeiro finalista do Estadual acontece no próximo sábado (16), na Arena de Pernambuco

O Santa Cruz pretende repetir a fórmula na preparação para o duelo decisivo pela semifinal do Campeonato Pernambucano contra o Sport. A Cobra Coral anunciou que fará um treino aberto com a presença da torcida na próxima sexta-feira (15), a partir das 9h30, no Arruda.

O convite do Santa Cruz aos tricolores aconteceu nesta quarta-feira (13), por meio de publicação nas redes sociais do clube.

“Sexta-feira, às 9h30, é a hora de vestirmos o #MantoQueNosUne e darmos nosso apoio ao elenco coral no último treino antes do Clássico das Multidões. Vamos unir forças, Nação, e buscar a trigésima!”, escreveu na nota.

Sexta-feira, às 9h30, é a hora de vestirmos o #MantoQueNosUne e darmos nosso apoio ao elenco coral no último treino antes do Clássico das Multidões. Vamos unir forças, Nação, e buscar a trigésima! pic.twitter.com/hDVQBJWhbI — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) March 13, 2024

Na semana passada, cerca de 300 torcedores do Santa Cruz marcaram presença no Arruda antes do confronto de ida. A partida terminou empatada em 1 a 1 e a decisão ficou para o jogo da volta, que será realizado neste sábado (16), na Arena de Pernambuco, a partir das 16h30. Quem vencer, garante a classificação e- em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.

Os clubes entraram em acordo com a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e o duelo deste final de semana terá apenas a torcida rubro-negra. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos.

