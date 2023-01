Santa Cruz divulga venda de ingressos para partida contra o Caruaru City; confira os preços

A- A+

Em busca da primeira vitória no Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz divulgou nesta segunda-feira (23) a venda de ingressos para o confronto contra o Caruaru City. A partida, válida pela quarta rodada do Estadual, acontece na quinta-feira (26), às 20h, no Arruda.

O preço dos ingressos varia de R$ 20,00 a R$ 80,00. Confira:

Atrás da barra: R$25,00

Sociais: R$20,00

Escudo: R$50,00 (inteira) e R$25,00 (meia)

Cadeiras:

Proprietário e camarote: R$30,00

Conselheiro: R$40,00

Aluguel: R$80,00 (inteira) e R$40,00 (meia)

Visitante: R$50,00 (inteira) e R$25,00 (meia)

A bilheteria física vai funcionar até a quarta-feira (25), das 9h às 18h. No dia do jogo, vai abrir no mesmo horário e só fecha no primeiro tempo da partida. A compra online pode ser feita clicando aqui.

Ingressos disponíveis. O torcedor já pode adquirir seu bilhete para a partida de quinta-feira, contra o Caruaru City, no Arruda.



Compre online: https://t.co/OLV4YsW8AZ pic.twitter.com/2yBQEjbG5j — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) January 23, 2023

Veja também

FUTEBOL INTERNACIONAL Penúltimo na Premier League, Everton demite técnico Frank Lampard