Motociclismo Santa Cruz do Capibaribe recebe etapas do Campeonato Brasileiro de Motocross Evento acontece entre os dias 18 e 20 de julho

Santa Cruz do Capibaribe, município do Agreste pernambucano, recebe duas etapas do Campeonato Brasileiro de Motocross, entre os dias 18 e 20 de julho. O retorno da competição ao Nordeste acontece após mais de uma década de ausência.

Maior campeonato da América Latina da modalidade, o MX1 GP Brasil Sportbay desembarca pela primeira vez na história em Santa Cruz do Capibaribe. A 5ª e 6ª etapa põem fim ao hiato de provas na região nordeste - a última vez foi em 2012.

O palco é uma pista de aproximadamente 1.850 metros, com traçado de média a alta velocidade em terreno arenoso, exigente e técnico, localizada na ROD. PE150 – KM16. A estrutura já está sendo preparada para receber os melhores pilotos do Brasil e do mundo, com um espaço ainda mais especial para o público vibrar e poder ficar perto de seus ídolos.

