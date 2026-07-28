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Motociclismo Santa Cruz do Capibaribe recebe etapas do Brasileiro de Motocross 2026 Evento também marcará o início do Sul-Americano de Motocross

A cidade de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste pernambucano, recebe rodada dupla entre sexta-feira (31) e domingo (02), com a sétima e a oitava etapas do Brasileiro de Motocross 2026. A expectativa é que cerca de 500 pilotos de mais de 22 países estejam na disputa.

A Etapa da Moda, como ficou conhecida a passagem da competição pela cidade, também marca a abertura do Campeonato Sul-Americano de Motocross MX1/MX2.

A pista teve algumas alterações, mas sem fugir de suas principais características. A extensão é na faixa de 1.850 metros, com visualização total para o público.

Santa Cruz do Capibaribe recebe mais uma etapa do Brasileiro de Motocross - Divulgação/MX1 GP Brasil Sportbay

MX1GP Brasil

A principal categoria em disputa, a MX1GP vem com grande disputa. O atual líder é o gaúcho Enzo Lopes, que está na frente com 18 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o holandês Glenn Coldenhoff. O belga Jeremy van Horebeek fecha a terceira colocação do pódio.

Estão programadas quatro corridas (duas na sexta e duas no domingo), ou seja, o que confera 100 pontos em jogo na capital da moda pernambucana.

Os ingressos serão diários, no valor de R$ 70 (ou R$ 35 para os beneficiários de meia-entrada). A organização, entretanto, conta com a opção da Entrada Solidária, por R$ 40 + 1 kg de alimento não perecível. Os camarotes custarão R$ 310 e podem ser adquiridos por meio da bilheteria digital ou na Kaio Imports, Havair Moda Praia, Via Motos e Maria Pitaya.

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