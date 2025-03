A- A+

Tricolor Santa Cruz rescinde contrato com Douglas Skilo Atacante fez apenas dez jogos pelo Tricolor

O Santa Cruz anunciou nesta quinta-feira (27) a saída do atacante Douglas Skilo. Contratado para a disputa da temporada de 2025, o atacante disputou apenas dez partidas e marcou um gol.

O Santa segue produzindo a sua reformulação. O atacante Douglas Skilo é mais um jogador que acaba deixando o clube, em comum acordo.

Após conquistar acessos com o Volta Redonda, Skilo chegou ao Santa com status de titularidade. Contudo, isso não se provou na prática e o atleta esteve no 11 inicial tricolor em apenas três oportunidades.

O ponto alto da passagem do jogador se deu no Clássico das Multidões, contra o Sport, na primeira fase do Pernambucano, quando na ocasião marcou o gol da vitória coral.

Em declaração recente ao ge, o diretor-executivo de futebol do Santa Cruz, Harlei Menezes, declarou que o clube deve realizar em torno de dez saídas e mais quatro contratações para o restante da temporada de 2025.

Com quase 40 jogadores no elenco, o Santa segue em reta final de preparação para a disputa da Série D. A estreia será entre 12 e 13 de abril, diante do Treze-PB, em Campina Grande.

