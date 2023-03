A- A+

Futebol Santa Cruz é alvo de memes após derrota para o Íbis Tricolor foi derrotado por 3x1, no Arruda, e corre risco de ficar sem calendário nacional em 2024, caso não obtenha acesso à Série C neste ano ou se o Retrô não subir de divisão

Leia também

• Santa Cruz perde para o Íbis e corre risco de ficar sem divisão nacional em 2024

Dia de derrota e frustração para a torcida do Santa Cruz. Para os rivais, oportunidade de zoar o Tricolor. Após derrota por 3x1 para o Íbis, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano, a Cobra Coral perdeu a chance de ter calendário nacional em 2024. Se não conseguir o acesso à Série C, terá que torcer para o Retrô subir de divisão. Caso contrário, ficará sem divisão. A vaga na Série D 2024 ficou com o Petrolina.



Até nos assuntos mais comentados do Twitter foi parar...

Escreva a legenda aqui

O Santa Cruz ainda pode ser considerado um time de futebol? — Phablo Patrício (@phablopatricio) March 29, 2023

Escreva a legenda aqui

️ Anotem aí no calendário de vocês:



VAMOS ABRIR a bilheteria física dos Aflitos na sexta-feira.



Não vai perder, hein? — Náutico (@nauticope) March 29, 2023

Íbis 3x1 Santa Cruz pic.twitter.com/KTm4UNA8wy — Íbis Sport Club (@ibismania) March 29, 2023

O SANTA CRUZ É AMADOR pic.twitter.com/7K2uUDV5px — qxute (@qxute) March 29, 2023

AQUI ELE GABARITOU, QUE VISÃO pic.twitter.com/ElpwUn1Rcd — Reizinho (@Reizinhoscfc) March 29, 2023

Veja também

Futebol Conceição pede paciência à torcida, cita "reconstrução" do Santa e defende atletas