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SÉRIE C Em jogo eletrizante, Santa Cruz busca o empate duas vezes contra o Botafogo-PB, pela Série C Gols da Cobra Coral foram marcados por Ronald e Eron

Em um confronto direto e movimentado no topo da tabela da Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz demonstrou poder de reação e buscou o empate em 2 a 2 contra o Botafogo-PB, na noite deste sábado (8), no Estádio Almeidão, em João Pessoa.

O primeiro tempo foi de domínio inicial dos donos da casa, que abriram o placar aos 15 minutos com Dudu Hatamoto, após chute desviado na zaga tricolor que enganou o goleiro Rokenedy. A Cobra Coral até tentou responder com chances perigosas de Tiago Marques, mas foi para o intervalo em desvantagem no placar.

A etapa final reservou grandes emoções e uma postura mais agressiva do time pernambucano. Após ter um gol anulado, o Tricolor chegou ao empate aos 16 minutos com Ronald.



O Alvinegro voltou a ficar à frente dois minutos depois, com Lucas Cândido, mas a pressão Coral deu resultado rápido: aos 25 minutos, Eron aproveitou cruzamento de Ronald e mandou de cabeça para o fundo das redes, selando o placar final.

Agora com 25 pontos e na quarta colocação da Série C, o Santa Cruz volta a campo no sábado (15), às 19h30, quando enfrenta o Maranhão, em casa.

Primeiro tempo

Logo nos primeiros minutos de jogo, o Belo conseguiu trabalhar melhor a posse de bola e manter o controle da partida.

Aos 15’, Dudu Hatamoto recebeu na entrada da área e arriscou o chute. A bola desviou na zaga Tricolor e enganou o goleiro Rokenedy antes de balançar as redes.

O Botafogo seguiu pressionando no campo de ataque, mas não conseguiu converter em gols.

Pelo lado da Cobra Coral, as duas boas chances desperdiçadas foram de Tiago Marques, uma de cabeça e outra dentro da área.

Segunda etapa

O Santa começou a segunda etapa pressionando. Logo aos 3’, Silva rouba a bola, passa para Eron, que finaliza. Luiz Daniel dá o rebote e Silva rola para o meio da área. Eron empurra para o fundo das redes, mas a arbitragem marca impedimento.

O empate Tricolor veio aos 16’, com Ronald. Silva vai até a linha de fundo, recupera a bola e a joga para o meio da área. Vitinho bate torto e a bola sobra para o camisa 17, que manda para o fundo das redes.

Na sequência, o Alvinegro voltou a ficar na frente do placar. Diogo Mateus cruza na área, a defesa do Santa afasta mal, e a bola sobra para Nenê. O camisa 10 rola para Lucas Cândido bater de primeira. A bola desvia na zaga do Santa, novamente, e vai para o fundo das redes.

Pressionando sem parar, a Cobra Coral empatou mais uma vez aos 25’. Ronald dispara pela direita, levanta a bola na área e Eron cabeceia forte para deixar tudo igual no Almeidão.

Aos 35’, Ronald recebe na entrada da área, arrisca o chute rasteiro, e a bola passa perto do gol Alvinegro, mas se perde pela linha de fundo.



Fim de jogo! Com gols de Ronald e Eron, o Mais Querido empata por 2x2 em João Pessoa. pic.twitter.com/cwEm9YvxKI — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) August 8, 2026

Ficha técnica

Botafogo-PB 2

Luiz Daniel; Diogo Mateus, Igor Morais, Yan Souto e PK; Jhonata Varela (Lucas Cândido), Igor Maduro e Nenê (Henrique Dourado); Kayon (Diego Tavares), Dudu Hatamoto (Giovanni) e Rodolfo (Jonas Toró). Técnico: Marcelo Fernandes.

Santa Cruz 2

Rokenedy; Eurico, Thiago Ennes (Renato), Edson Miranda, Matheus Vinícius e Silva (Jhoninha); Pedro Favela, Vitinho (Zé Mário), Everaldo (Fabinho) e Ronald; Tiago Marques (Eron). Técnico: Cristian de Souza

Local: Almeidão (João Pessoa/PB)

Árbitro: Emerson Souza Silva (BA).

Assistentes: Daniella Coutinho Pinto e Ledes Jose Coutinho Neto (ambos da BA)

Gols: Hatamoto, aos 15 do 1T, e Lucas Cândido, aos 18 do 2T (B) ; Ronald, aos 16 do 2T, e Eron, aos 25 do 2T (S).

Cartões amarelos: PK, Nenê, Yan Solto (B)

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