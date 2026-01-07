Qui, 08 de Janeiro

Futebol

Santa Cruz e Defensa y Justicia alinham amistoso com portões fechados

Partida acontece nesta quinta-feira (08), no Arruda, às 16h

Reportar Erro
Estádio do Arruda, do Santa Cruz Estádio do Arruda, do Santa Cruz  - Foto: Rafael Vieira/FPF

Santa Cruz e Defensa y Justicia não ficarão sem jogo, mesmo após o cancelamento do amistoso, válido pelo torneio Vitória Cup, que seria realizado na Arena de Pernambuco, nesta quinta-feira (08). 

Para não prejudicar a preparação de pré-temporada dos clubes, argentinos e pernambucanos acertaram um duelo, no estádio do Arruda, a partir das 16h.

Leia também

• Vitória Cup confirma cancelamento de amistoso entre Santa Cruz e Defensa y Justicia

• Arena alega descumprimento contratual e suspende amistoso do Santa Cruz

Nota conjunta de Santa Cruz e Defensa y Justicia sobre o amistoso deste quinta-feira (08), no Arruda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por meio de comunicado oficial, o Santa e o Defensa lamentaram o ocorrido e esclareceram que não tinham relação com a determinação da organizadora do evento. Além disso, afirmaram ter cumprido com todos os requisitos, procedimentos e ações estabelecidas pela Vitoria Cup. 

O confronto entre Santa Cruz e Defensa y Justicia terá transmissão da TV Coral e poderá ser acompanhado no perfil oficial do clube no Youtube.  

