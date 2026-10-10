Santa Cruz é derrotado pelo Botafogo-PB no Almeidão e perde chance de disputar final da Série C
Com a pontuação igualada com o Maringá na tabela, a vaga na final foi decidida pelo saldo do gols
O Santa Cruz está fora da final da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. O resultado foi confirmado após a derrota por 1 a 0 para o Botafogo-PB, neste sábado (10), no Estádio Almeidão, em João Pessoa. Esta foi a primeira vitória do Belo no Quadrangular, com gol marcado por Dudu Hatamoto.
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Com os mesmos 11 pontos do Maringá, que venceu o Floresta por 2 a 0 e garantiu a vaga na final, o Tricolor ficou em segundo na tabela devido ao saldo de gols: os pernambucanos possuem 2, enquanto os paranaenses tinham 4. Com isso, a Cobra Coral encerra sua temporada com o acesso à Série B, mas sem a sonhada vaga na final.
O adversário do Maringá, porém, não está definido. A partida entre Brusque e Paysandu, pelo outro grupo do Quadrangular, precisou ser paralisada por falta de segurança no setor visitante da Arena Simon, em Brusque. Uma das torres de transmissão estava balançando, trazendo risco aos torcedores e profissionais.
Devido ao confronto direto, a partida entre Ferroviária e Inter de Limeira, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, também foi paralisada. Na tabela, durante a partida do Santa, a Ferroviária está com 9 pontos, a Inter com 8 e o Paysandu com 7, deixando o acesso e a vaga na final em aberto.
O jogo
A primeira metade da partida foi morna no Estádio Almeidão. Nenhuma das duas equipes conseguiu garantir uma boa jogada para balançar as redes, mas se assustaram em alguns momentos.
Aos 30’, Eron recebe lançamento em profundidade, faz o pivô e deixa para Renato, que chega batendo direto para o gol. A bola desvia na defesa do Belo e segue pela linha de fundo. No escanteio, Everaldo levanta a bola na área e Matheus Vinícius cabeceia forte para fora.
Na sequência, Leandro Nink se enrola com a bola e Eron quase recupera para o Tricolor na pequena área. Saimon recupera para os donos da casa e consegue consertar o erro do goleiro.
Aos 33’, o susto foi para o lado da Cobra Coral. Nenê cobra falta e levanta na área, a defesa Tricolor afasta mal e a bola sobra novamente para o camisa 10, que levanta na área para Kayon cabecear para fora.
Seis minutos depois, Saimon faz falta em Everaldo. Na cobrança, Matheus Vinícius enche o pé e cobra direto para o gol de Leandro Nink, que defende com facilidade.
Segunda etapa
A volta para o segundo tempo foi atrasada devido a uma paralisão na partida entre Brusque e Paysandu, do outro grupo do Quadrangular. No retorno, o Santa chegou com uma marcação mais ajustada.
Aos cinco minutos, William Jr. cobra escanteio, levanta a bola na área e Edson Miranda cabeceia por cima do gol.
Dois minutos depois, o camisa 18 dispara pela direita, levanta a bola na área, mas Renato e Ronald se enrolam. A bola sobrou para Caio Garcia, que afastou o perigo para o Belo.
Aos 13’, Thiago Coelho faz uma grande defesa no Almeidão. Nenê encontrou Kayon na área, que tentou tirar o goleiro Coral da bola, mas o camisa 1 saiu bem e defendeu.
Cardorini recebe na entrada da área e arrisca o chute, mas a bola explode na defesa do Belo, aos 25’.
Quatro minutos depois, foi a vez de Pedro Favela arriscar. Após boa jogada de Alex Ruan, Cardorini faz o pivô e o camisa 5 bate rasteiro, mas Leandro Nink faz a defesa.
O gol do Belo foi marcado aos 37’, por Dudu Hatamoto. Gustavo aciona o camisa 7 em profundidade, que domina e bate de canhota.
O Santa ainda tentou pressionar com Pedro Favela nos minutos finais. Cardorini também tentou aproveitar o rebote, mas Nink ficou com ela, garantido a vitória dos paraibanos.
Ficha técnica
Botafogo-PB: Leandro Nink; Léo Pereira, Octavio, Saimon e Bull (PK); Caio Garcia (Lucas Cândido), Thallyson (Giovanni), Nenê; Diogo Tavares, Kayon (Dudu) e Rodolfo Tavares. Técnico: Victor Ferraz.
Santa Cruz: Thiago Coelho; William Alves, Edson Miranda e Matheus Vinícius; Silva (Arilson), Pedro Favela, Renato, Everaldo (Andrey), Ronald (Alex Ruan) e William Jr. (João Pedro); Eron (Cadorini). Técnico: Cristian de Souza.
Local: Estádio Almeidão (João Pessoa/PB)
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Carlos Henrique Alves (ambos RJ)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Gol: Dudu Hatamoto, aos 37’ do 2T. (B)
Cartões amarelos: Saimon (B); Everaldo, Edson Miranda (S)