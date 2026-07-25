Santa Cruz é derrotado pelo Figueirense na Arena e perde a chance de assumir a liderança da Série C
Emerson Galego aplicou a "lei do ex", de pênalti, e decretou a derrota Tricolor
O Santa Cruz viu sua sequência de três vitórias consecutivas chegar ao fim, frustrando os mais de 25 mil torcedores presentes na Arena de Pernambuco, neste sábado (25).
Em confronto disputado contra o Figueirense, o Tricolor começou pressionando com boas chegadas de Everaldo e Edson Miranda, mas não conseguiu traduzir o volume de jogo em gols e acabou sendo derrotado pelo placar de 1 a 0, desperdiçando a chance de assumir a liderança da Série C.
O gol do Furacão veio aos 37 minutos do primeiro tempo, quando Mailson foi derrubado na área por Gabriel Souza, sofrendo um pênalti. Na cobrança, Emerson Galego fez valer a "lei do ex" para colocar o Figueirense em vantagem.
Na etapa final, a Cobra Coral até tentou reagir, mas, ainda sentindo o baque do gol sofrido, viu o Alvinegro ter o controle das ações, carimbando a trave pernambucana em duas oportunidades e assegurando o placar até o apito final.
Atualmente na terceira colocação, com 24 pontos, a próxima partida do Santa será contra o Botafogo-PB, no sábado (8), às 17h, fora de casa, pela Série C do Campeonato Brasileiro.
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O jogo
A primeira boa chance da partida veio da Cobra Coral. Aos 3 minutos, Everaldo cobra falta na linha central do campo, bate no segundo pau e encontra Edson Miranda. O zagueiro cabeceia e finaliza pela direita do gol de Fabrício.
Aos 7 minutos, Vitinho arma jogada individual para cima de Mailson e sofre a falta à esquerda do gol visitante. Everaldo vai para a cobrança e bate direto, fazendo a bola tocar na rede por cima do gol.
Uma das primeiras finalizações da equipe alvinegra foi atrapalhada. Emerson Galego recebe lançamento na grande área e tenta finalizar de qualquer jeito, fazendo a bola bater na própria canela e perder a direção, aos 19’.
O Tricolor segue presente na área do Figueirense, mas não consegue ser assertivo nas finalizações. Já a equipe alvinegra se defende bem, mas não consegue atacar.
Aos 37’, Dudu encontra passe para Mailson, que se desvencilha de Matheus Vinícius e William Alves mas é derrubado por Gabriel Souza na área, conseguindo um pênalti para o Alvinegro.
Na cobrança, Emerson Galego bate direto no ângulo e aplica a lei do ex, abrindo o placar na Arena de Pernambuco.
Segunda etapa
Aos 7’ minutos Emerson Galego, autor do gol, sente cãimbras e fica caído no chão após sofrer uma entrada em campo. Jogadores e torcedores tricolores reclamam da demora para a substituição e o atleta recebe um cartão amarelo antes de deixar o gramado.
Equipe tricolor sentiu o gol e segue sofrendo pressão do Figueirense. Vitor Ricardo, zagueiro do Furacão, sobe mais alto que todo mundo e cabeceia à esquerda do gol de Gabriel Souza com perigo, aos 15’.
Dois minutos depois, em cobrança de escanteio, Lucas Dias aproveita a parede defensiva de Igor Bolt e finaliza forte dentro da pequena área tricolor. A bola para na trave e sai.
Aos 27’, Raynan fica livre ao receber cruzamento dentro da área e finaliza de primeira na trave, novamente.
Ficha técnica
Santa Cruz 0
Gabriel Souza; Eurico, William Alves, Edson Miranda, Matheus Vinícius (Renato), e Alex Ruan (Nilton); Pedro Favela, Vitinho (Patrick Allan), Everaldo (Zé Mário) e Ronald (Fabinho); Tiago Marques (Eron). Técnico: Cristian de Souza.
Figueirense 1
Fabrício; Vitor Ricardo, Lucas Dias (Felipe Santiago), Leonan e Jhonnathan (Léo Maia); Breno (Renan Areias), Raynan e Dudu; Mailson (João Marcos), Igor Bolt (Zé Marcos) e Emerson Galego (Hyuri). Técnico: Raul Cabral.
Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)
Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves (PR)
Assistentes: Weber Felipe Silva e Heitor Alex Eurich (ambos PR)
Gol: Emerson Galego, aos 39 do 1T (F)
Cartões amarelos: Alex Ruan, Matheus Vinícius, Pedro Favela, William Alves, Edson Miranda (S); Emerson Galego, Raynan, João Marcos (F)
Público: 27.393
Renda: R$ 809.023,72