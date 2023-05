A- A+

Santa Cruz Santa Cruz e FPF formam grupo de trabalho visando à melhoria nos acessos dos torcedores ao Arruda Reuniões visam melhorar a experiência dos trocedores já no próximo jogo, no dia quatro de julho, contra o Sousa

Na última segunda-feira (22), a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) se reuniu na sede da instituição com diretores do Santa Cruz, representantes da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) e AK Vigilância, empresa de segurança contratada pelo Tricolor. O encontro visou a fundação de um grupo de trabalho com o objetivo de melhorar os acessos para os torcedores no Estádio do Arruda. Nas duas partidas em casa na Série D, o torcedor coral teve problemas para entrar no estádio.

Segundo George Neves, diretor de segurança do clube, a primeira reuinião serviu para avaliar e procurar entender os motivos por trás das grandes filas e problemas nas entradas no jogo do último domingo (21), diante do Campinense. Conforme Neves, se entendeu que os tapumes que foram instalados na Rua das Moças e Rua Petronila Botelho impediram a circulação dos torcedores ao redor do estádio. Esses obstáculos teriam sido solicitados pela Polícia Militar, diante da possível demanda dos torcedores do Campinense. Por conta disso, aqueles que tinham ingressos para os portões 11, 10 e 7 teriam se amontoado na Av. Dr. José dos Anjos, a conhecida "Rua do Canal". Outro ponto provável que teria causado toda a situação foi o posicionamento dos gradis, no qual "empurrou" os torcedores em direção ao canal.

Essa não foi a primeira vez em que a torcida do Santa Cruz teve problemas para entrar no estádio. Diante do Iguatu também houveram transtornos. Questionado se havia relação dos dois casos, George Neves pontuou que na estreia da Série D, teria ocorrido um provável "menosprezo" com a capacidade de articulação do torcedor. Conforme o diretor, apenas cerca de 80 seguranças tinham sido mobilizados para a partida que contou com um público total de mais de 13 mil pessoas. Para o duelo diante do Campinense, ainda segundo Neves, mais de 300 seguranças foram escalados.

Mais rodadas de reuniões acontecerão, dessa vez para propor medidas e as obrigações das instituições envolvidas. O que for definido nas tratativas poderá ser posto em prática no dia 04 de junho, quando o Santa recebe o Sousa, pela quinta rodada de Série D.

O diretor de segurança alegou que as pautas estão sendo discutidas com o setor de marketing do clube. O intuito é levar atrações culturais para dentro do estádio, barateando o preço de bebidas e comidas nos bares do clube, além de ações que possam convecer a torcida entrar mais cedo.

Segundo Neves, os portões foram abertos às 13h no último domingo, ",mas que diante do histórico comportamento do torcedor pernambucano de entrar no estádio faltando poucos minutos antes do jogo iniciar, por mais que se faça um bom protocolo, ainda assim, não é possível atender toda a demanda", completou.

Veja também

SELEÇÃO BRASILEIRA Brasil vai disputar amistosos contra Guiné e Senegal em junho