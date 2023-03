A- A+

Copa do Nordeste Santa Cruz é goleado pelo Fortaleza e está eliminado da Copa do Nordeste A Cobra Coral não fez sua parte e não aproveitou o empate do Sergipe contra o Sampaio Corrêa

O Santa Cruz ainda tinha esperança de se classificar na Copa do Nordeste, mas não fez sua parte no Arruda, nesta quarta-feira (22). A Cobra Coral foi goleada por 4 a 0 para o Fortaleza e terminou a fase de grupos na quinta posição do grupo B, com nove pontos. O Leão do Pici, apesar da vitória, avançou na segunda colocação do grupo A, com 18 pontos.

Com o tropeço do Sergipe, que apenas empatou com o Sampaio Corrêa, uma vitória simples garantia o Santa nas quartas de final.

O jogo

Apesar de toda a diferença de elenco e orçamento entre os dois times, nem o torcedor mais pessimista do Santa Cruz podia imaginar um gol sofrido aos 30 segundos. E foi isso que aconteceu. Na primeira chegada da partida, o Leão do Pici abriu o placar. Thiago Galhardo recebeu livre na intermediária e enfiou a bola para Lucero, que bateu cruzado sem chances para Michael.

Após o gol relâmpago dos visitantes, o Santa conseguiu se impor em busca do empate. Até os dez minutos foram duas chances. Na primeira, Lucas Silva cruzou, a bola rebateu na zaga do Fortaleza e sobrou para Pipico. O atacante coral bateu para fora. Logo depois, em outro cruzamento de Lucas Silva, a bola sobrou para o garoto Dayvid, que finalizou forte para grande defesa de Fernando Miguel.

Precisando da vitória, o Santa Cruz precisou se lançar ao ataque no segundo tempo. O risco dos contra-ataques do Fortaleza eram reais. Foi dessa forma que o Leão do Pici garantiu a vitória.

Depois de ter boas chances, o Fortaleza fez o segundo gol após cobrança de falta de Lucas Crispim, aos 17 minutos. A bola ainda desviou na barreira e matou qualquer tentativa de Michael. O terceiro veio com Hércules. Thiago Galhardo e Pikachu finalizaram e a bola sobrou para o volante apenas empurrar para o gol.

Ainda cabia mais. Pikachu disparou livre pela direita e cruzou para Moisés, que no primeiro toque na bola em campo, fez o quarto do Fortaleza.

Ficha técnica:

Santa Cruz 0

Michael; Jefferson Feijão (Jadson), Alemão, Ítalo Melo e Ítalo Silva; Anderson Paulista (Baraka), Arthur e Chiquinho (Felipe Gedoz); Lucas Silva (Gabriel Popó), Dayvid (Ariel) e Pipico. Técnico: Ranielle Ribeiro.

Fortaleza 4

Fernando Miguel; Emanuel Brítez, Ceballos e Titi (Benevenuto); Yago Pikachu, Lucas Sasha, Hércules (Zé Welison), Calebe (Moisés) e Lucas Crispim; Thiago Galhardo (Romarinho) e Lucero (Romero). Técnico: Juan Vojvoda

Estádio: Arruda (Recife/ PE)

Árbitro: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Assistentes: Esdras Mariano Albuquerque e Maxwell Rocha Silva (ambos de AL)

Gols: Lucero (30s 1° tempo); Lucas Crispim (17’ 2° tempo); Hércules (20’ 2° tempo); Moisés (41’ 2° tempo).

Cartões amarelos: Ítalo Melo (SAN), Pipico (SAN), Ítalo Silva (SAN), Alemão (SAN); Brítez (FOR)

Público; 9.018

Renda: R$ 156.135,00



