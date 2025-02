A- A+

CAMPEONATO PERNAMBUCANO Santa Cruz e Maguary ficam no empate e avançam juntos à semifinal do Pernambucano Com as vagas no G-2, o Tricolor e o Azulão aguardam os vencedores das quartas de final para conhecer seus próximos adversários; Cobra Coral volta à Copa do Brasil

O Campeonato Pernambucano já tem seus dois primeiros semifinalistas definidos. Em um jogo morno e pouco criativo, Santa Cruz e Maguary empataram sem gols neste sábado (22), na Arena de Pernambuco, e avançaram juntos para a semifinal do Estadual.

Com a classificação garantida, o Tricolor e o Azulão aguardam agora os vencedores dos confrontos entre Decisão e Sport, e entre Retrô e Náutico, respectivamente, para definir seus próximos adversários. Os primeiros jogos da semifinal estão agendados para os dias 8 e 9 de março, e as partidas de volta acontecem nos dias 15 e 16.

O ponto conquistado, acima de tudo, foi crucial para o Santa Cruz se consolidar na liderança e garantir vaga na Copa do Brasil de 2026, competição na qual o Tricolor não disputa há dois anos.

O jogo

Os primeiros 45 minutos da partida entre Maguary e Santa Cruz foram marcados por um futebol pouco atrativo e abaixo do que ambas as equipes já apresentaram na competição. Diferente das boas atuações que os mantiveram na briga pelo G-2, os times tiveram uma atuação apagada em um primeiro tempo morno, com poucas finalizações e muitos erros na construção ofensiva.

O Santa Cruz teve suas duas primeiras chances nos minutos iniciais com João Pedro, em cobrança de falta, e Thiaguinho, que arriscou de fora da área, mas sem sucesso. Já o Maguary apostava nos contra-ataques de João Guilherme, que teve seus lances travados pela defesa tricolor.

Aos 12 minutos, a ausência de um centroavante ficou evidente para o Santa. João Pedro arrancou bem e cruzou na área. O goleiro do Azulão espalmou para frente, mas ninguém apareceu para finalizar. O Maguary teve sua melhor oportunidade aos 23, quando Eduardo Guedes, ex-Santa Cruz, finalizou por cima após uma cobrança de falta. Cinco minutos depois, o Tricolor respondeu com João Pedro, que furou na hora decisiva e desperdiçou a oportunidade.

Nos minutos finais, uma chance para cada lado. O Maguary tentou com Erick Cunha, mas o goleiro Rokenedy saiu bem e evitou o perigo. O Santa, por outro lado, teve a grande chance no último minuto, com Matheus Vinícius, mas a defesa do time de Bonito travou no momento certo e a primeira etapa se encerrou com o placar zerado.

Segundo tempo

As equipes voltaram para a segunda etapa com mais intensidade, criando oportunidades logo nos primeiros minutos. Logo aos dois, o Santa Cruz teve sua primeira finalização perigosa após cobrança de falta de Thiaguinho. Lucas Siqueira subiu bem, mas cabeceou na trave. Pouco depois, Thiaguinho arriscou chute pela esquerda, mas parou nas mãos do goleiro.

O Maguary respondeu com Marquinhos, que cabeceou por cima do gol após cruzamento. O Santa seguiu pressionando e, em um intervalo de dois minutos, João Pedro teve duas boas chances. Na primeira, finalizou por cima. Na segunda, bateu forte de fora da área, obrigando o goleiro do Maguary a fazer a primeira grande defesa da partida.

Aos 20 minutos, Eduardo Tanque caiu na área após dividida com Guedes e reclamou de pênalti, mas a arbitragem mandou seguir. Dois minutos depois, o Santa voltou a chegar com perigo, mas João Pedro ficou caído dentro da área.

O ritmo caiu na parte final do jogo, e as defesas levaram a melhor sobre os ataques. Nos minutos finais, o Santa Cruz pressionou e teve duas chances claras de gol. Na primeira, Rafinha cobrou uma falta rasteira e obrigou Juliano a trabalhar. Na segunda, Vini Moura cabeceou e assustou o adversário, mas sem sucesso. Com o placar zerado e a derrota do Náutico para o Decisão por 1x0, Santa Cruz e Maguary avançam diretamente para a semifinal do Pernambucano.

Maguary 0

Juliano; Dudu, Guedes, Sandoval e Pedrinho (Renilson); Memo, Jalysson e João Guilherme (Guilherme Vintém); Ruan (Vitinho), Marquinhos (Jonnathan Lima) e Erick Cunha (Mateus Henrique). Técnico: Sued Lima.

Santa Cruz 0

Rokenedy; Toty, Matheus Vinicius, William Alves e Rodrigues; Lucas Siqueira (Rafinha), Wagner Balotelli e João Pedro (Vini Moura); Thiaguinho (Vinicius Hora), Matheus Melo (Israel) e Douglas Skilo (Eduardo Tanque). Técnico: Itamar Schülle.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Diego Fernando (PE)

Assistentes: Túlio Caldas e Fernando Antônio (ambos de PE)

Cartões amarelos: Ruan e Renilson (MAG); Vinicius Hora (STA)

Público: 7.806

Renda: R$ 221.009,95

