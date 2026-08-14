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Mobilidade Santa Cruz x Maranhão terá operação especial de ônibus e metrô neste sábado (15); confira Linha especial 047 - Cosme e Damião/Arena será ativada a partir das 16h pela fiscalização do Grande Recife Consórcio (CTM)

Os torcedores que forem acompanhar a partida entre Santa Cruz e Maranhão, neste sábado (15), na Arena de Pernambuco, às 19h30, terão uma operação especial de transporte público para o deslocamento até o estádio em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, e no retorno para casa.



A linha especial 047 - Cosme e Damião/Arena será ativada a partir das 16h, com a operação acompanhada pela fiscalização do Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM).

Para utilizar a linha durante a operação especial, os passageiros pagarão a tarifa do Bilhete Único, equivalente ao Anel A, no valor de R$ 4,50.

O pagamento poderá ser feito em dinheiro ou por meio de todos os cartões VEM.

Como se trata de um serviço especial, não haverá gratuidade nem abatimentos na tarifa. Também está prevista a distribuição de pulseiras para os passageiros durante a operação.

A medida busca garantir maior oferta de transporte para o público que vai à Arena de Pernambuco para acompanhar o confronto entre Santa Cruz e Maranhão, tanto na chegada ao estádio quanto na saída após o término da partida.



Metrô

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) divulgou que irá reforçar o número de trens do Ramal Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, para o jogo válido pela 17ª rodada da Série C.



De acordo com a companhia, o esquema especial foi planejado para facilitar o escoamento dos torcedores no período após o fim da partida, quando deve haver maior concentração de passageiros na Estação Cosme e Damião.

Para a operação, dois trens serão posicionados na Estação Camaragibe. A iniciativa permitirá que, após o confronto, sejam realizadas partidas com intervalos menores para facilitar o deslocamento dos torcedores que forem utilizar o sistema metroviário no retorno para casa.

A CBTU também informou que as Linhas Centro e Sul terão funcionamento normal das 5h às 23h.





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