Santa Cruz e Náutico se enfrentam pela semifinal do Sub-20

Santa Cruz e Náutico começam a disputar a semifinal do Campeonato Pernambucano Sub-20 nesta terça-feira (25). O jogo de ida terá transmissão exclusiva da TV da Federação Pernambucana de Futebol, às 15h, com narração de Max David e comentários de Laura Monteiro. O duelo acontece no Arruda.

Na primeira fase, as equipes se enfrentaram no estádio dos Aflitos, com vitória do Náutico por 3x1. O Tricolor ficou em 4º lugar com 18 pontos, enquanto o Timbu foi o líder com 22.

Nas quartas de final, o Náutico eliminou o Central e o Santa Cruz passou pelo Porto. O confronto de volta também terá transmissão da TV FPF e está marcado para o domingo (30), às 15h, nos Aflitos.

No último sábado (22), o Sport enfrentou o Retrô, jogo que terminou com a vitória do Leão por 3x2.

O jogo da volta entre Sport e Retrô será realizado na Arena de Pernambuco, no próximo sábado (29), às 15h, com transmissão da TV da Federação Pernambucana de Futebol.

