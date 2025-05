A- A+

Pets Santa Cruz e Prefeitura do Recife promovem ação para incentivar a adoção de animais Jogadores "vestirão" a camisa do Adota PET, plataforma da gestão municipal, dando visibilidade e conscientizando sobre a causa

O Santa Cruz, em parceria com a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia (SECTI) e da EMPREL, promove a ação “Adota Pet no Arruda”. A iniciativa acontece neste domingo (01), no Estádio José do Rego Maciel

A campanha tem como objetivo promover a adoção responsável de animais, aproveitando o alcance do jogo entre Santa Cruz e Ferroviário, que deve reunir mais de 20 mil torcedores.

A ação visa ampliar a visibilidade da plataforma Adota Pet, estimular adoções e posicionar o Santa Cruz como instituição engajada em causas sociais. As atividades começam às 13h e se estendem até o início da partida, marcada para às 17h.

O secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Rafael Cunha, destaca o poder transformador da iniciativa.

“O futebol tem uma capacidade única de mobilizar a sociedade. Os jogadores são ídolos, modelos para milhares de torcedores, especialmente os mais jovens. Quando eles abraçam uma causa, como a da adoção responsável, o impacto é enorme. Queremos usar essa força para dar visibilidade aos animais que esperam por um lar e divulgar que isso pode ser feito por meio da nossa plataforma Adota PET”, destaca.

O ponto alto da ação será a entrada dos atletas do Santa Cruz segurando uma faixa com a mensagem “Adote um pet e ganhe um torcedor fiel”, chamando atenção para a causa da adoção responsável. Também será montado o “Espaço Adota PET”, onde será possível conhecer mais a plataforma, assistir ao vídeo exclusivo dos jogadores interagindo com os pets e, ainda, participar de uma ativação com óculos de realidade virtual.

Fotos: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife

Fotos: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife

Fotos: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife

Fotos: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife





Ainda durante o evento, seis promotoras circularão distribuindo panfletos informativos ao público presente. Vale destacar que previamente, durante a realização de um treino, os jogadores receberam os amigos de quatro patas para uma sessão de fotos promocionais.

“A ação oferece benefícios significativos para todos os envolvidos. Para o Santa Cruz, reforça a imagem institucional como clube socialmente responsável; para a Prefeitura do Recife, amplia o alcance da plataforma Adota Pet e o número de adoções realizadas; e para os animais, representa a chance de encontrar um novo lar”, finaliza Rafael Cunha.

Serviço

Ação “Adota Pet no Arruda”

Jogo: Santa Cruz x Ferroviário (17h)

Data: Domingo, 01 de junho

Local: Estádio José do Rego Maciel (Arruda) – Recife/PE

Horário de início da ação: A partir das 13h

Veja também