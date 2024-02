A- A+

Campeonato Pernambucano Santa Cruz e Retrô fazem jogo movimentado, mas ficam no empate sem gols no Arruda Com o resultado, a Fênix manteve a distância de um ponto para a Cobra Coral na tabela

O jogo tinha teor decisivo de olho em uma vaga antecipada na Série D do próximo ano. E não foi por falta de oportunidades que Santa Cruz e Retrô não balançaram as redes. Em confronto atrasado da quarta rodada do Campeonato Pernambucano, Cobra Coral e Fênix ficaram no 0x0, no Arruda, na noite desta quinta-feira (15). Com o resultado, as equipes mantêm suas respectivas posições na tabela, agora faltando duas partidas para o fim da primeira fase. Enquanto o Azulão, na terceira colocação, foi aos 14 pontos, o Tricolor, em quarto, chegou aos 13.

Quem esteve presente no Arruda, viu um primeiro tempo agitado. Apesar do placar não ter se movimentado, as duas equipes tiveram boas oportunidades de balançar as redes. Embora sem perigo, o Santa Cruz chegou três vezes na área adversária em menos de dez minutos. O Retrô, por sua vez, tentava em chutes de longa distância. Quando teve uma chance próxima ao gol coral, a Fênix ficou bem perto de sair na frente. Aos 21, após cruzamento, Guilherme Paraíba desviou e William defendeu no susto, contando com a ajuda da trave. Na sequência, a zaga tricolor afastou o perigo sobre a linha.

A situação do Santa ficou um pouco mais complicada quando Matheus Melo, aos 33 minutos, deixou o campo com dores no ombro. O camisa 10 deu lugar a João Diogo. Sem seu principal articulador, a Cobra Coral só veio assustar a meta de Paulo Ricardo aos 43. De fora da área, Lucas Siqueira acertou belo chute para defesa do goleiro azulino. No rebote, livre, Thiaguinho mandou para fora.

Com a necessidade da vitória, o Santa Cruz foi mais incisivo na etapa final. Apoiado por mais de 13 mil torcedores que não paravam de incentivar, o Tricolor tentava de todas as formas penetrar na zaga menos vazada do Estadual. Na melhor chance, a torcida até gritou gol, mas Paulo Ricardo conseguiu se recuperar de lambança em cabeçada de João Diogo e ficou com a bola em cima da linha, aos 32. De fora da área, o camisa 7 teve outra oportunidade na reta final, mas parou novamente no goleiro adversário.

O Retrô só incomodou o Santa no fim. Primeiro, Giva viu seu gol de bicicleta ser anulado, após aparecer em posição de impedimento. Em seguida, Leonan aproveitou saída errada de Henrique e tocou para Renato Henrique. O atacante bateu mascado e a bola saiu à esquerda do gol de William.

Ficha do jogo

Santa Cruz 0

William; Toty, Paulo César, Rafael Pereira e Juan Tavares; Caio Mello, Lucas Siqueira (Henrique) e Matheus Melo (João Diogo); João Pedro (Wellisson), Thiaguinho (Felipe Cardoso) e Pedro Bortoluzo (Gilvan). Técnico: Itamar Schülle.

Retrô 0

Paulo Ricardo; Jean, Dankler, Guilherme Paraíba e Edson Lucas; Alencar (Richard Franco), Moisés Ribeiro e Radsley (Leonan); Luisinho (Israel), Giva e Gustavinho (Renato Henrique). Técnico: Roberto Fernandes.

Local: Estádio do Arruda (Recife/PE)

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho

Assistentes: José Romão da Silva Neto e Humberto Martins Dias Silva

Gols:

Cartões amarelos: Gilvan, Caio Mello (STA); Gustavinho, Alencar, Giva (RET)

Público: 13.309 torcedores

Renda: R$ 288.540,00

