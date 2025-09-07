A- A+

Futebol "Santa Cruz é sentimento", celebra o técnico Marcelo Cabo após conquista do acesso à Série C Comandante reforçou vontade de permanecer no clube e cumprir seu contrato até o final de 2026

O Santa Cruz é o sentimento que faz mover milhões de apaixonados. Com os olhos marejados e cheio ambição pelo que está por vir, o técnico Marcelo Cabo celebrou o acesso à Série C de 2026 e dedicou a conquista para os torcedores corais, com o qual fez questão de reforçar seu compromisso e afeição.

“Quero dedicar esse acesso ao torcedor tricolor. Ao morro, ao Time do Povo, Santa Cruz é sentimento. Espero ter vida longa aqui e ter sequência no meu trabalho".

Marcelo Cabo chegou ao Santa Cruz após o período de inter-temporada, entre o fim do Estadual e início da Série D. O comandante não teve muito tempo para treinar, mas logo conseguiu bons resultados, com o time sendo um dos grandes protagonistas nas primeiras rodadas.

Contudo, o elenco oscilou, principalmente durante o returno da fase de grupos. Mesmo enfrentando dificuldades, o treinador buscou reforçar a força interna do plantal, que mesmo diante das dificuldades, conseguiu conquistar o sonhado acesso.

"Era um momento difícil de reconstrução, a SAF chegando, vindo do final de um Estadual, a gente precisava pavimentar uma estrada para chegar no dia de hoje", relembrou.

"Nos momentos mais difíceis ninguém largou a mão. A gente oscilou durante o segundo turno, mas nunca houve desconfiança com o outro, sempre tivemos convicção que chegaria esse dia", afirmou o comandante tricolor.



