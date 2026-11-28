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Futebol Pernambucano Santa Cruz e Sport decidem Pernambucano Sub-20; saiba onde assistir Já no domingo (29), Náutico e Sport decidem o Pernambucano Sub-17

O Clássico das Multidões decide o Campeonato Pernambucano Sub-20, neste sábado (28), às 15h, no CT do Retrô, em Aldeia.

Ambas equipes foram líderes de seus grupos na fase de grupos. Nas quartas de final, o Tricolor deixou o Petrolina pelo caminho, enquanto o Rubro-negro eliminou o Porto.

Na semifinal, o Leão venceu o Retrô pelo placar de 5x0 no agregado, enquanto a Cobra Coral bateu o Ipojuca por 2x1 também no placar agregado.

Pelo lado do Sport, Fillipy é o artilheiro da equipe com oito gols, já pelo lado do Santa, Hony marcou seis vezes.

Em números totais, o Santa Cruz tem o melhor ataque, com 41 gols marcados, contra 38 do Sport. No setor defensivo, a duas defesas foram vazadas apenas quatro vezes.

No primeiro semestre, na Copa Pernambuco, os rivais ficaram de fora da final, ambos eliminados pelo Retrô no mata-mata. O Náutico foi o grande campeão do torneio.

Maior campeão da categoria no estado, o Sport tenta o 40º título estadual. A última conquista do Leão foi em 2024. Por outro lado, Santa Cruz tentar sair da seca. A última taça que o Tricolor levantou no Sub-20 foi em 2003. Nas últimas três edições, a Cobra Coral ficou com o vice em 2023 e 2025.

Sub-17

Também no CT do Retrô, mas algumas horas antes, para Sport e Náutico decidirem o Campeonato Pernambucano Sub-17. A bola rola a partir das 9h.

Sport e Náutico decidem mais um Campeonato Pernambucano nas categorias de base - Foto: Rafael Vieira/FPF

Essa será a quarta decisão do Campeonato Pernambucano com um Clássico dos Clássicos na final em 2026. No Sub-13 e Profissional, o Leão levou a melhor, enquanto o Timbu venceu no Sub-15.

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