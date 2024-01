Santa Cruz e Sport estreiam na Copinha nesta quinta-feira (4); veja onde assistir

A- A+

Nesta quinta-feira (4), a Copa São Paulo de Futebol Júnior marca o início da trajetória de dois integrantes do Trio de Ferro: Santa Cruz e Sport. O Rubro-negro é o primeiro a entrar em campo. Pelo grupo 23, com sede em Itaquaquecetuba, o Leão encara o Cruzeiro-AL, às 13h15. Já pelo grupo 16, o Tricolor encontra o Rio Branco-AC, às 15h15, em Porto Feliz. Ambos confrontos serão transmitidos pelo canal Paulistão, no YouTube.

Além da equipe do Acre, a Cobra Coral terá Desportivo Brasil-SP e Capivariano-SP pela frente, nos dias 07 e 10, respectivamente.

O Santa Cruz conta com uma geração que conseguiu o vice-campeonato do Pernambucano Sub-20 na última temporada. Alguns atletas, principalmente os que nasceram em 2003, ficaram no Recife para seguir a preparação da pré-temporada com o profissional. São os casos do meia Felipe Cardoso, o zagueiro Ruan e o atacante Gabriel Cardoso.

Do grupo que viajou até São Paulo, os destaques são o atacante Barthel, de 17 anos, e o meia David, 16. O último, inclusive, chegou a disputar o amistoso contra o Serra Branca-PB pelo profissional.

Melhor Campanha

O Santa Cruz tem marcado na história a campanha de 1992. Naquele ano, a Cobra Coral chegou até as quartas de final e foi eliminado pelo São Paulo na prorrogação. O destaque daquele time era o meia Rivaldo, que anos depois foi eleito o Melhor Jogador do Mundo e campeão Mundial.

Sport também está pronto

Assim como o Santa, o Sport também terá dois adversários paulistas pela frente na sequência da competição: No dia 07, encara o Santo André. Já no dia 10, fecha a primeira fase diante do Aster Brasil.

No elenco deste ano, o Sport conta com nomes que já passaram pela equipe profissional. São os casos do zagueiro Baraka, do lateral-esquerdo Victor Gabriel e do atacante Gean.

Foto: Divulgação/SCR

Além disso, o plantel leonino terá o lateral-direito Pedro Lima à disposição. Aos 17 anos, é uma das joias da base rubro-negra, e tem sido convocado com frequência para a seleção brasileira sub-17. Filho de Vagner Love, o atacante Enzo Vagner também está entre os 23 jogadores que irão defender a equipe.

Quer ir mais longe

Em 2024, o Sport busca ir mais longe na Copinha. Em 2016 e no ano passado, o Leão chegou às quartas de finais do torneio, sendo essas as melhores participações do clube da Ilha do Retiro na principal competição de base do Brasil.

Veja os relacionados pelo Santa Cruz para a Copinha:

Goleiros: Ronald e Bob;

Laterais: Hernandes, Lucas Fabiel, Cauã e Henrique;

Zagueiros: Luandre, Willyam e Léo;

Volantes: Pedro Maia, Michael, Jhonata Brow e Arão;

Meias: João Guilherme Queiroz, Anthony, Romulo e David;

Atacantes: Ezequiel, Tacio Neves, Vinicius Melo, Barthel, Lázaro e Tulio.

Veja os relacionados pelo Sport para a Copinha:

Goleiros: Davi e Kawe

Laterais: Pedro Lima, Kayan, Cordeiro e Victor Gabriel;

Zagueiros: Patrick, Nassom, Baraka e Zé Vinícius;

Volantes: Bruno Lima, Vitor Neves e Luiz Henrique;

Meias: Arthur, Thalis, Gustavinho e Breno;

Atacantes: Natanael, Enzo Vagner, Gean, Gilwagner, Marcelo Henrique e Tawan.

