Santa Cruz é valente, supera expulsão e arranca empate contra Ferroviária na Arena
Os quase 20 mil torcedores apoiaram a Cobra Coral e ajudaram o time a se superar em campo
A qualidade e a força de um time não é medida somente em momentos de vitória, mas também nas ocasiões de dificuldade. Neste domingo (31), na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz teve que lidar com uma expulsão cedo, soube reagir e, ao lado da torcida, arrancou o empate em 1x1 diante da Ferroviária, em jogo válido pela nona rodada da Série C.
O confronto rapidamente teve um fator que poderia definir o resultado da partida. Logo aos oito minutos de jogo, o goleiro Thiago Coelho se equivocou ao tentar parar um contra-ataque da Ferroviária e derrubou o centroavante Denílson. Vermelho direto.
Logo no lance seguinte, aos 11 minutos, o zagueiro Gustavo Medina pegou a sobra da falta e arrematou, mas a bola desviou na defesa e saiu por cima do gol tricolor. Dois minutos depois foi a vez de Albano chutar em cima da defesa coral após bela jogada.
Após ficar com um homem a mais, o duelo passou a ser um jogo de ataque contra defesa. Até que aos 24 minutos, em jogada pela direita, Allison encontrou Denílson sozinho na pequena área, que só teve o trabalho de empurrar para o gol e abrir o placar.
Mesmo na desvantagem, o Santa quase empatou dois minutos depois. Após lateral cobrado na área, Vitinho escorou de peito para Pedro Favela que vinha de frente, o volante soltou o pé, mas bola passou por cima do travessão.
Ainda assim, de maneira geral, o Santa sentiu o golpe e via o time visitante criar as principais oportunidades. Aos 36 minutos, em cobrança de escanteio, Gustavo Medina subiu sozinho no primeiro poste e quase ampliou o placar.
Aos 40 minutos foi a vez da Ferroviária chegar com o volante Ricardinho, que entrou tabelando e arriscou da entrada da área, mas Gabriel Souza, que ficou responsável pela meta, agarrrou.
Após a volta do intervalo, o Santa tentou ser um pouco mais presente no campo de ataque e equilibrar a partida. Logoo aos nove minutos, o Tricolor teve a chance de um escanteio e na bola parada foi letal. Alex Ruan colocou na área e Eurico subiu bem no primeiro poste para empatar o jogo.
O gol acendeu a Arena e aos 17 minutos, em outra bola parada, O Santa quase virou. Vitinho achou Pedro Favela na grande área, o volante deu só uma ‘casquinha’, mas a bola saiu pelo lado do gol.
O jogo foi perdendo velocidade e as oportunidades foram se tornando mais raras. Já nos acréscimos, aos 48 minutos, Renato saiu em disparada pelo lado direito e invadiu a área, o camisa 19 bateu cruzado, mas o goleiro Denis Júnior impediu a virada.
Com tudo igual na Arena, Santa Cruz e Ferroviária não mudaram muito suas situações no campeonato. Até o encerramento da rodada, a Cobra Coral permanece momentâneamente na 11ª posição com 12 pontos conquistados. A Série C agora para por duas semanas e o próximo jogo será apenas no dia 14 de junho, fora de casa, contra o Brusque.
Ficha técnica
Santa Cruz 1
Thiago Coelho; Eurico, Edson Miranda, Jefferson (Andrey) e Zé Mário (Alex Ruan); Pedro Favela, Fabinho (Renato), Ronald, Vitinho e Everaldo (Gabriel Souza); Tiago Marques (Eron). Técnico: Cristian de Souza.
Ferroviária 1
Denis Júnior; Felipe Rodrigues, Gustavo Medina, Zé Vitor e Eduardo (Rhuan); Ricardinho (Rafael Carrilho), Alencar (Douglas Skilo) e Albano; Vitor Barreto (Thiago), Denílson e Allison (Fábio Fau). Técnico: Rogério Corrêa.
Local: Arena de Pernambuco (Recife/PE)
Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)
Assistentes: Lucas Costa Modesto e Renato Gomes Tolentino (ambos DF)
Gols: Denílson aos 24 do 1T (F) Eurico aos 9 do 2T (S)
Cartões amarelos: Ronald e Gabriel Souza (S) Vitor Barreto, Denílson e Albano (F)
Cartão Vermelho: Thiago Coelho (S)
Público total - 19.981
Renda - R$ 529.682,00