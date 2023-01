A- A+

Futebol Santa Cruz e Vitória chegam à estreia da Copa do Nordeste ainda sem triunfos nos estaduais Equipes se enfrentam no sábado (21), às 17h30, no Barradão; Tricolor empatou três vezes no Pernambucano, enquanto Leão tem um empate e dois tropeços no Baiano

Santa Cruz e Vitória possuem algo em comum neste início de 2023. Ambos avançaram à fase de grupos da Copa do Nordeste após passarem em dois mata-matas na etapa preliminar do torneio. Essa é a semelhança positiva. Tem outra, contudo, que incomoda. Tanto pernambucanos quanto baianos ainda não ganharam em seus respectivos estaduais.



Nos três jogos que fez pelo Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz acumulou empate em todos. Ficou no 1x1 com o Afogados, no 3x3 com o Náutico e no 0x0 com o Porto. Já o Vitória está em fase pior. Vem de um empate em 1x1 com o Bahia de Feira e tropeçou duas vezes seguidas, contra Itabuna (4x1) e Juazeirense (3x1).





“Vamos lá para fazer um grande jogo e vencer. Copa do Nordeste é uma competição mais curta, mas podemos fazer um grande trabalho para conseguir a classificação. Entendemos que eles não passam por um bom momento, mas sabemos que é difícil jogar no Barradão”, apontou o lateral do Santa, Ian Rodrigues.



Santa Cruz e Vitória jogam neste sábado (21), às 17h30, no Barradão, pela primeira rodada do Nordestão.

Veja também

BARCELONA Técnico Xavi Hernández diz estar "em estado de choque" após prisão de Dani Alves