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Futebol Santa Cruz: Edson Miranda cumpre suspensão contra o Barra; Eurico retorna Próximo duelo do Tricolor do Arruda será contra o Barra, no próximo domingo (12), fora de casa

O Santa Cruz não poderá contar com um dos pilares da equipe na próxima partida contra o Barra, no próximo domingo (12), em Santa Cruz. Punido com o terceiro cartão amarelo, o zagueiro Edson Miranda está suspenso para o jogo válido pela 14ª rodada.

Titular nas últimas rodadas, Edson Miranda foi amarelado no duelo contra o Ituano, na Arena de Pernambuco, na vitória tricolor por 1x0. A Cobra Coral saltou para a quarta posição.

Dessa forma, mais uma vez, o treinador Cristian de Souza terá que modificar o setor defensivo. Contra o Ituano, o professor escolheu uma linha de cinco, com William Alves, Matheus Vinícius e Edson Miranda como zagueiros, além de Alex Ruan e Thiago Ennes nas alas.

Para o jogo contra o Barra, por outro lado, Eurico, que pode fazer várias funções em campo, volta após cumprir suspensão. Essa foi apenas a primeira vez que o defensor ficou de fora de um jogo da Cobra Coral na Série D e deve retomar um lugar no time titular.

O confronto é uma reedição da final da Série D 2025, em que o time catarinense levou a melhor. Porém, na atual competição quem está levando a melhor é o time pernambucano, estabelecido dentro do G8, enquanto o Barra é apenas o 16º.

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