De saída Santa Cruz: com apenas cinco jogos e sem gols, Eduardo Tanque deixa clube Última vez que atacante foi utilizado foi em junho, pela Série D

Antes mesmo do término da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz já tem lidado com a saída de jogador do elenco. Pouco utilizado, o atacante Eduardo Tanque rescindiu contrato com o clube e deixou o Tricolor.

A informação foi divulgada em primeira mão pelo podcast Beberibe 1285 e confirmada pela Folha de Pernambuco na tarde desta segunda-feira (29). O jogador tinha vínculo com a Cobra Coral até o término de 2025.

Eduardo Tanque não deixará saudades na torcida tricolor. O atleta foi utilizado em apenas cinco ocasiões e sequer marcou gols. A última vez que foi utilizado foi contra o Central, na derrota por 1x0, no Arruda, em junho, ainda pela primeira fase da Série D. Foram três jogos na competição e somente 37 minutos em campo. As outras duas aparições aconteceram no Campeonato Pernambucano.

Sem a presença do atacante, o Santa Cruz voltou aos trabalhos nesta segunda. O time comandado por Marcelo Cabo iniciou a preparação para o último e decisivo compromisso da Série D. No sábado (4), às 16h, o Tricolor visita o Barra, em Santa Catarina, com o objetivo de reverter o resultado do primeiro jogo da final.

Após perder por 2x1, no Arruda, a Cobra Coral precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com o título. Se repetir a vantagem construída pelo adversário, o campeão será conhecido nos pênaltis.

