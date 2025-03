A- A+

Tricolor Santa Cruz: com quase 40 jogadores no elenco, diretor planeja saídas; confira Diretor estipulou que deve trabalhar com grupo de 30 a 32 jogadores

O Santa Cruz deve realizar uma 'limpeza' no elenco nos próximos dias. Com um plantel de quase 40 jogadores integrados ao time principal, o diretor-executivo de futebol, Harlei Menezes, garantiu que a diretiva tricolor já tem o conhecimento de quais atletas devem ser dispensados ou emprestados, para evitar um 'inchaço'.

Apesar de não revelar nomes e nem números de dispensas, o executivo definiu uma quantidade limite que acha possível trabalhar ao longa da temporada.

"Nós ainda não tratamos sobre um número de dispensa, mas já temos na cabeça alguns jogadores que podemos emprestar e continuar como ativo do clube e outros que já devem sair em definitivo. O que a gente não quer é ultrapassar de 30 a 32 jogadores no elenco, para não ficar muito cheio e que nós não possamos aproveitar como é necessário".

Após a eliminação no Campeonato Pernambucano, o Santa iniciou um processo de reformulação. A primeira definição foi a saída do meia Rafinha, que volta ao futebol boliviano. Contudo, logo em seguida o Tricolor apresentou mais quatro reforços: Pedro Favela, Jonatas Paulista, Eurico Lima e Israel Júnior.

Elenco do Santa Cruz realizou os primeiros trabalhos visando a disputa da Série D - Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Portanto, importantes mudanças no elenco devem ser realizadas até o início da Série D. O Santa Cruz estreia entre os dias 12 e 13 de abril, diante do Treze, em Campina Grande. O Tricolor está no Grupo A3, que ainda conta com times como: Central, Ferroviário, Horizonte, Sousa, Santa Cruz-RN e América-RN.

Confira atual elenco do Santa Cruz





Goleiros: Felipe Alves, Rokenedy, Moisés, Deivity, Thiago Henrique (base)e Marcos (base);

Zagueiros: Ruan Robert, Ítalo Melo, Matheus Vinícius, Everton Sena, Genílson, William Alves, Michael Bennech, Hiago Ribeiro, Eurico Lima e Willyam (base);

Lateral-direito: Israel, Toty, Yuri Ferraz e Matheus Castilho (base);

Lateral-esquerdo: Rodrigues e Vinícius Silva;

Volantes: Lucas Siqueira, Henrique Lordelo, Lucas Bessa, Wagner Balotelli, Jonatas Paulista, Pedro Favela Pedro Maia (base) e Richardson (base);

Meias: Matheus Melo e João Pedro;

Atacantes: Thiaguinho, Pedro Henrique, Jhonatan Ribeiro, Douglas Skilo, Vini Moura, Everton Felipe, Eduardo Tanque, Thiago Galhardo, Israel Júnior, Vinícius Hora (base) e Anthony (base).



