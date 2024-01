A- A+

Drama Em disputa de 24 cobranças de pênaltis, Santa Cruz é eliminado da Pré-Copa do Nordeste pelo Altos-PI A Cobra Coral abriu 2 a 0 no placar, mas tomou o empate no tempo regulamentar com dois gols no segundo tempo

A temporada de 2024 do Santa Cruz começou com emoção. Neste domingo (7), a Cobra Coral visitou o Altos-PI pela primeira fase da Pré-Copa do Nordeste, chegou a abrir 2 a 0 no placar, tomou o empate em 2 a 2 no tempo regulamentar e foi eliminado após uma disputa por pênaltis com 24 cobranças. Com o resultado, o Tricolor do Arruda tem garantido apenas o Campeonato Pernambucano para o restante do ano e ficou de fora do Nordestão.

A eliminação coral deixa o Retrô como único representante pernambucano na segunda fase do Pré-Nordestão. Sport e Náutico estão garantidos na fase de grupos.

O jogo

A partida entre Altos-PI e Santa Cruz teve um início muito estudado e as duas equipes não conseguiam criar oportunidades de gol. O gramado do estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, foi um fator que prejudicou o desenvolvimento do jogo. O primeiro chute a gol da partida saiu aos 19 minutos e foi dos mandantes. A bola sobrou dentro da área para o centroavante Rhuann que finalizou rasteiro. O goleiro André Luiz encaixou sem dificuldades.

Entretanto, quem balançou as redes pela primeira vez na temporada foi o Santa Cruz. Após cobrança de escanteio, a defesa do Altos-PI não conseguiu afastar corretamente. No rebote, a bola sobrou para Thiaguinho que entrou em posição legal na pequena área e cabeceou na saída do goleiro. O atacante teve a chance de ampliar minutos depois, mas não aproveitou uma chance clara com o goleiro Careca no chão.

Se não conseguiu ampliar o placar balançando as redes, Thiaguinho teve participação no segundo gol coral. Ele fez ótima jogada pelo lado esquerdo e acertou o cruzamento na cabeça de Lucas Siqueira. O volante escorou com perfeição sem chances para Careca e ampliou o placar em Teresina aos 42 minutos da primeira etapa.

Precisando buscar o resultado, o Altos-PI iniciou o segundo tempo pressionando. A primeira boa chegada foi aos 4 minutos com Arthurzinho, que finalizou de longe e foi parado pelo goleiro André Luiz. O lance resultou num escanteio e, após a cobrança, o zagueiro Leandro Amorim subiu sozinho e diminuiu o placar para os donos da casa.

Aos 35 minutos, o Altos-PI chegou ao empate. O quarto gol de cabeça da partida foi marcado por Matheus Lima. O goleiro tricolor André Luiz se precipitou na saída da meta e resultou no empate dos donos da casa. Nenhuma das equipes conseguiu chegar forte ao ataque depois da igualdade e o jogo foi para a disputa por pênaltis.

Disputa por pênaltis (Altos 11 x 10 Santa Cruz)

Os cobradores de Altos e Santa Cruz foram precisos nas cobranças e apenas um jogador de cada lado perdeu após a cobrança dos onze jogadores, incluindo os goleiros. Na volta, o zagueiro Rafael Pereira perdeu sua chance. Rhuann teve a bola do jogo e garantiu a classificação dos donos da casa.

Ficha técnica

Altos-PI 2

Careca; Marcelinho P. (Luís Guilherme), Leandro Amorim, Arlan e Arthurzinho; Hudson (Ricardo), Iago (Rodrigo), Brayann (João Pedro) e Dhonata, Rhuann e Roger Gaúcho (Matheus). Técnico: Flávio Araújo.

Santa Cruz 2

André Luiz; Toty, Rafael Pereira, Paulo Cesar e João Victor (Juan Tavares); Lucas Siqueira (Carlos), Caio Mello, João Diogo e Matheus Melo (Luis Felipe); Pedro Bortoluzo (Gabriel Cardoso) e Thiaguinho (Felipe Cardoso). Técnico: Itamar Schülle.

Local: Estádio Lindolfo Monteiro (Teresina-PI)

Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA)

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen e Daniella Coutinho Pinto (ambos BA).

Gols: Thiaguinho (22’ do 1° tempo); Lucas Siqueira (42’ do 1° tempo); Leandro Amorim (4’ do 2° tempo); Matheus Lima (35’ do 2° tempo)

Cartões amarelos: João Diogo (STA); Pedro Bortoluzo (STA); Iago (Altos-PI); Arlan (Altos-PI); Arturzinho (Altos-PI)



