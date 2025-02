Santa Cruz embala com esquema sem centroavante

A- A+

O Santa Cruz não está preso em um centroavante para balançar as redes. Diante das dificuldades que surgiram no início da atual temporada, como a lesão precoce de Pedro Henrique e a seca de gols de Gilvan, o treinador Itamar Schülle optou por um esquema sem uma ‘referência’ no ataque nos últimos quatro jogos. Neste recorte, o tricolor deslanchou, marcou sete gols e se estabeleceu na liderança do Pernambucano.

No atual elenco do Santa Cruz, o clube tem à disposição quatro centroavantes: Gilvan, Pedro Henrique, Túlio e Everton Felipe. Apesar de serem os jogadores mais adiantados quando estão em campo e possuírem a missão de marcar gols, nenhum balançou a rede - Pedro Henrique se lesionou ainda na pré-temporada e ainda não fez sua estreia.

Por outro lado, todos os 13 gols do Tricolor foram marcados por jogadores que ‘chegam de frente’. O artilheiro até aqui é o ponta Thiaguinho, que já marcou cinco vezes. Outros que se destacam nesse quesito são os meias João Pedro e Matheus Melo, que marcaram três e dois gols, respectivamente. Lucas Siqueira, Douglas Skilo e Israel também balançaram as redes.



A composição ofensiva sem uma referência foi iniciada na derrota contra o Náutico no Clássico das Emoções, mas, ainda assim, o desempenho foi considerado bom. Contra Retrô e Sport, dois times que estão em divisões superiores, o esquema foi mantido.

Santa Cruz vem crescendo na temporada sem a utilização de um centroavante - Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Porém, mesmo diante do Jaguar, equipe que luta contra o rebaixamento do Pernambucano, e que poderia se fechar atrás, a escalação se manteve sem um ‘camisa 9’. Com maior posse de bola, o Tricolor não teve dificuldades para abrir a defesa adversária e marcou com um pouco mais de 30 segundos.



Um dos nomes que estão sendo utilizados neste esquema, Vini Moura comemorou ser lembrado por Itamar e explicou que já fez o mesmo com o treinador vestindo outras camisas.

“Como já disse, junto ao professor Itamar, já joguei de ‘falso 9’, atacante pelas beiradas e isso é muito bom. Estou dando o meu máximo, buscando o meu primeiro gol com a camisa do Santa, sei que vai sair na hora certa, mas estou me entregando ao máximo para ajudar a equipe de todas as formas”, comentou.

Especulações

Apesar de estar dando certo dentro de campo, a diretoria coral busca outras soluções para o elenco e um jogador que também possa resolver dentro da área. À Folha de Pernambuco, a diretoria tricolor confirmou que o clube trabalha para tentar contratar um centroavante e um volante, ainda para a disputa do Estadual.

No seu perfil oficial no Instagram, Márcio Cadar, um dos principais investidores da futura SAF do Santa Cruz, declarou que esse camisa 9 deve chegar em breve.

“Ainda não temos poder de contratar ninguém, só estamos acompanhando de perto o que está sendo feito pelo departamento de futebol. Eles estão ouvindo a torcida, trouxeram o lateral-esquerdo e o zagueiro que tanto pediam, eles sabem que a torcida quer um camisa 9 e ele vai chegar em breve”, disse.

