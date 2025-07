Presidente do Santa Cruz emite nota condenando ameaças em meio ao processo da SAF

A- A+

O Santa Cruz emitiu, nesta sexta-feira (04), nota oficial em nome do presidente do executivo do clube, Bruno Rodrigues. O mandatário tricolor condenou as ameaças aos membros dos poderes e informou que os crimes materializados foram encaminhados para Polícia Civil.

O clima de animosidade foi criado ao longo da última semana, principalmente, após declarações do presidente do Conselho Fiscal, Bartolomeu Bueno, que se mostrou contrário da cessão definitiva do Estádio do Arruda para os investidores da SAF. A posição poderia colocar em xeque todo o processo de transformação do clube em sociedade anônima.

Vale salientar, que o presidente Bruno Rodrigues, em uma 'canetada' poderia aprovar a transformação do clube em SAF. Porém, para trazer respaldo aos investidores, foi acordado que todos os trâmites previstos no estatuto do clube fossem respeitados.

"A direção do Santa Cruz trilhou o caminho da transparência e democracia, ao decidir submeter o processo da SAF a Comissão Fiscal, Patrimonial, Conselho Deliberativo e Assembleia Geral de Sócios", declarou.

Nota oficial do presidente Bruno Rodrigues contra os ataques sofridos por membros dos poderes do Santa Cruz

Em seguida, afirmou que o debate e o respeito de opiniões contrárias é o caminho necessário para o crescimento do clube. "O respeito ao contraditório e o debate devem unir os tricolores e não segregar".

Na última quinta-feira (03), na frente da sede social do clube, centenas de torcedores do Santa Cruz se fizeram presentes em um ato pacífico pedindo celeridade e fim dos entraves no processo da constituição da SAF.

