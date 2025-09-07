A- A+

Acesso Santa Cruz empata com América-RN e conquista acesso à Série C do Brasileiro No confronto de ida, em Recife, o Tricolor havia levado a melhor sobre o adversário potiguar

O Santa Cruz está de volta à Série C do Campeonato Brasileiro. Depois de quatro anos da queda, além de ficar de fora da Série D na temporada passada, o Tricolor levou a melhor sobre o América-RN para concluir com êxito o principal objetivo do ano. Após vencer por 1x0 na Arena de Pernambuco, a Cobra Coral empatou em 1x1 com o adversário, na noite deste domingo (7), na Arena das Dunas, diante de quase 30 mil torcedores.

Com a vantagem construída no jogo de ida, a postura do Santa Cruz foi muito clara desde o início. O Tricolor pouco cedia espaços ao América e tentava jogar no erro adversário. Foi assim, aliás, que a primeira boa chance do jogo saiu dos pés de Geovany, aos cinco, em chute de fora da área.

Sem conseguir penetrar na zaga coral, o Dragão apostava nas investidas pelo lado direito. Foi em uma delas, inclusive, que surgiu o lance que fez o estádio pegar fogo, aos 32. Hebert cruzou, a bola tocou no braço de Balotelli e o árbitro assinalou pênalti com a ajuda do assistente. Ao conferir toque na perna do jogador coral antes, Ramon Abatti Abel anulou o lance com o auxílio do VAR.

Daí em diante, o confronto ganhou em emoção, com pelo menos uma grande oportunidade para cada lado. Aos 47, após escanteio, a bola sobrou para Gabriel Lima. O jogador fintou a marcação e finalizou em cima de Ronekedy. Na sequência, a bola ficou viva, mas Salatiel foi bloqueado. Dois minutos depois, Galhardo recebeu belo lançamento de Balotelli e chutou em cima de Rennan Bragança na melhor chance do primeiro tempo.

Gol relâmpago

Com o objetivo de renovar o fôlego pelo lado esquerdo do campo, Marcelo Cabo voltou do intervalo com Rodrigues e Matheus Vinicius nas vagas de Nathan e Renato. Contudo, na primeira tentava do Tricolor sair jogando, Souza aproveitou erro do setor defensivo e tocou para Alexandre Aruá. De fora da área, o camisa 15 bateu no canto, ainda no primeiro minuto, para fazer 1x0.

O tento elevou o ímpeto do América, mas foi o Santa quem chegou perto de marcar, aos 10, em boa cabeçada de Pedro Favela. Rennan Bragança teve que se esticar todo para defender no canto direito.

Com o duelo empatado no agregado, os times passaram a se precaver dentro de campo. Para o lado do Santa Cruz, entretanto, valeu a força da bola parada para definir o confronto. Aos 36, Willian Júnior cobrou falta, Balotelli ganhou da marcação e mandou para o fundo das redes.

Ficha do jogo

América-RN: Rennan Bragança; Rennan Siqueira, Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba e Ricardo Luz (Lucas Mendes); Ferreira (Heliardo), Alexandre Aruá (Marquinhos) e Souza; Gabriel Lima (Thiaguinho), Hebert e Salatiel (Giva). Técnico: Gerson Gusmão.

Santa Cruz: Rokenedy; Toty, Eurico, William Alves e Nathan (Rodrigues); Wagner Balotelli, Pedro Favela (Gabriel Galhardo) e Willian Jr.; Geovany (Adailson), Renato (Matheus V.) e Thiago Galhardo (Thiaguinho). Técnico: Marcelo Cabo.

Local: Arena das Dunas (Natal/RN)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Henrique Ribeiro (ambos SC)

VAR: Marco Aurélio Fazekas (MG)

Gols: Alexandre Aruá, ao 1’ do 2T (AME); Balotelli, aos 36’ do 2T (STA)

Cartões amarelos: Ricardo Luz, Hebert, Ferreira (AME); William Alves (STA)

Público: 29.907 torcedores

Renda: R$ 741.604,00

Veja também