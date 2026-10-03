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ACESSO Santa Cruz empata com Maringá e garante acesso antecipado à Série B 45.500 torcedores corais comemoraram a volta do Tricolor do Arruda para a segunda divisão, na Arena de Pernambuco

Foi com emoção, mas o Santa Cruz conseguiu o acesso antecipado à Série B. A Cobra Coral tomou um gol relâmpago, empatou em 1 a 1 contra o Maringá, neste sábado (3), numa Arena de Pernambuco lotada por 45.500 torcedores, que celebraram a saída da terceira divisão.

Os gols da partida foram marcados por Pedro Favela, pelo lado tricolor, e Adeílson para os visitantes.

O Santa Cruz completa o Quadrangular Final da Série C no próximo sábado (10), contra o Botafogo-PB. O Maringá faz a última partida contra o Floresta, no mesmo dia.



Completando a rodada do grupo, Floresta e Botafogo-PB também ficaram no empate por 1 a 1, ocupando a terceira e quarta colocação da tabela, respectivamente.

O jogo

A torcida do Santa Cruz preparou uma grande recepção para a equipe. Desde a entrada dos jogadores, mosaicos, bandeiras e cânticos deram energia ao elenco coral.

O que os tricolores não esperavam era o gol do Maringá com menos de um minuto.

O zagueiro Eurico, tentou sair driblando na defesa e foi desarmado. Na sequência do ataque, Adeílson acertou um chute de rara felicidade, no ângulo, para abrir o placar.

Depois do gol sofrido, o Santa conseguiu se estabilizar na partida. Aos 9 minutos, teve a melhor chance.

A defesa cortou o cruzamento pelo lado esquerdo. No rebote, Ronald bateu firme para defesa de Guilherme Neto.

O Santa Cruz seguiu pressionando com lances de escanteios, mas foi o Maringá que levou mais perigo.

O goleiro Thiago Coelho foi decisivo aos 40 minutos. Negueba acionou Calito. O atacante saiu cara a cara com a arqueiro e foi bloqueado.

No último minuto, os visitantes tiveram mais uma oportunidade. Após cruzamento na área, Wendel Lomar subiu sozinho e cabeceou para fora.

Intervalo

O sufoco do primeiro tempo passou rápido. O Santa Cruz voltou com uma postura mais ofensiva e buscou a recuperação na partida.

Aos seis minutos, Everaldo acertou o cruzamento para dentro da área. O volante Pedro Favela escorou de cabeça e fez a Arena de Pernambuco explodir. Esse foi o gol do acesso tricolor.

Depois do gol tricolor, a partida entrou num ritmo de controle. Nenhuma das equipes tentou se expor.

O Maringá desperdiçou a chance de voltar a comandar o placar aos 24 minutos.

A defesa coral cortou mal o cruzamento que veio pela esquerda. A bola sobrou limpa na pequena, mas o atacante Camarão finalizou por cima do gol.

Na reta final, o Santa Cruz teve chances de virar a partida. João Pedro e Matheus Cadorini finalizaram para fora.



Ficha Técnica

Santa Cruz: Thiago Coelho; Thiago Ennes (William Júnior)., Eurico (Edson Miranda), William Alves e Matheus Vinícius; Silva (Fabinho), Pedro Favela, Everaldo (Arilson), Renato e Ronald (João Pedro); Eron (Matheus Cadorini). Técnico: Cristian de Souza.

Maringá: Guilherme Neto; Jhow (Gabriel Souza), Ronald, Wendel Lomar e Thiago Rosa; Lucas Bonifácio, Paulinho e Adeílson; Negueba, Camarão (Serginho) e Calito (Júlio Rodrigues). Técnico: Ivan Campanari.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Rafael Tadeu Alves e Henrique Perinelli (ambos SP)

VAR: Wagner Reway (SC)

Gols: Adeílson (1’ do 1º tempo); Pedro Favela (6’ do 2º tempo)

Cartões amarelos: Everaldo (SCZ); Matheus Vinícius (SCZ); Edson Miranda (SCZ); Wendel Lomar (MAR);

Público: 45.500 torcedores

Renda: R$ 2.039.778,44

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