SANTA CRUZ Santa Cruz empata com o Treze em sua última partida da pré-temporada A equipe paraibana igualou o placar aos 36 minutos do segundo tempo

O Santa Cruz empatou com o Treze-PB por 1 a 1 neste sábado (30), no Estádio Municipal de Queimadas- Ernestão-, em jogo amistoso. Esta foi a quarta e última partida da pré-temporada do Tricolor do Arruda.

O camisa 9 do Santa, Gabriel Cardoso, cria da base, abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo com um gol de cabeça, sem chances para o goleiro do Galo da Borborema. Contudo, aos 36 minutos do segundo tempo, o atacante do Treze, Vitão, empatou a partida para a equipe paraibana.

A Cobra Coral, comandada por Itamar Schulle, entrou em campo com André Luiz, Wellison, Ruan, Italo Melo, João Victor, Caio Melo, Carlos, Willie, João Diogo, Felipe Cardoso e Gabriel Cardoso. Após o intervalo, o Treze substituiu quase todos os jogadores, já o Santa, trocou apenas o goleiro André Luiz por William.

Porém, aos 15 minutos do segundo tempo, o treinador do Santa fez mais seis mudanças na equipe. Saíram Ruan, Caio Mello, Felipe Cardoso, Willie e João Diogo, para a entrada de Diego Mota, Toty, Lucas Bessa, João Pedro e Thiaguinho.

O próximo compromisso do Santa Cruz, será no domingo, 7 de janeiro, às 19h, enfrentando o Altos, do Piauí, fora de casa, em partida válida pela fase de classificação da Copa do Nordeste. Já no dia 10 do mesmo mês, o Tricolor encara o Maguari pelo Campeonato Pernambucano.



