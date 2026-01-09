A- A+

Futebol Santa Cruz empata contra o Bandeirante e cai precocemente na Copinha 2026 Cobra Coral empatou nos pontos com a Tuna Luso, mas ficou pelo caminho por ter um saldo de gols pior

O Santa Cruz está fora da Copa São Paulo 2026. Nesta sexta-feira (09), na Arena Jaburú, em Brodowski, o Tricolor do Arruda não saiu do 0x0 diante do Bandeirante-SP e está eliminado por conta do saldo de gols.

Os times entraram em campo sabendo que quem vencesse estaria com a vaga garantida no mata-mata da competição. No jogo anterior, o Botafogo-SP venceu a Tuna Luso por 1x0 e deixou o time paraense com apenas dois pontos.

Dessa forma, o empate não interessava a ninguém e o confronto prometia ser bem aberto. Ainda assim, sob um forte calor em Brodowski, as equipes não conseguiram construir oportunidades claras para abrir o placar no primeiro tempo.

Mas no segundo tempo o Santa entrou decidido que não ia precisar de ninguém para definir o seu futuro e foi ao ataque. Logo nos primeiros minutos, o Tricolor chegou com perigo duas vezes.

Por outro lado, o Bandeirante parecia estar segurando energia e aos poucos foi se soltando na partida. Restando menos de dez minutos para o fim do tempo regulamentar, o Bandeirante chegou a ter a bola dominada na pequena área, mas o atacante do clube paulista não conseguiu finalizar.

Com o jogo completamente aberto nos minutos finais, o lateral Paulo Victor puxou um contra-ataque praticamente sozinho, deixou três adversários para trás na corrida, chegou a limpar a marcação e tentou a finalização, mas o goleiro Túlio fez boa defesa.

Já atuando como um falso 9, Paulo Victor teve outra oportunidade faltando apenas dois minutos para o fim. O camisa 2 foi acionado nas costas da defesa, teve tranquilidade de driblar o goleiro e bater para o gol, mas o zagueiro José Augusto estava atento e evitou o gol.



Com o placar em 0x0, Santa Cruz e Bandeirante se juntaram ao lado da Tuna Luso com dois pontos; contudo, por causa de um gol de saldo, o clube de Belém do Pará estará no mata-mata da competição.



Veja também