Futebol

Santa Cruz empata contra o Bandeirante e cai precocemente na Copinha 2026

Cobra Coral empatou nos pontos com a Tuna Luso, mas ficou pelo caminho por ter um saldo de gols pior

Santa Cruz ficou fora da Copinha 2026 após empate diante do Bandeirante Santa Cruz ficou fora da Copinha 2026 após empate diante do Bandeirante  - Foto: Douglas Moreti

O Santa Cruz está fora da Copa São Paulo 2026. Nesta sexta-feira (09), na Arena Jaburú, em Brodowski, o Tricolor do Arruda não saiu do 0x0 diante do Bandeirante-SP e está eliminado por conta do saldo de gols. 

Os times entraram em campo sabendo que quem vencesse estaria com a vaga garantida no mata-mata da competição. No jogo anterior, o Botafogo-SP venceu a Tuna Luso por 1x0  e deixou o time paraense com apenas dois pontos. 

Dessa forma, o empate não interessava a ninguém e o confronto prometia ser bem aberto. Ainda assim, sob um forte calor em Brodowski, as equipes não conseguiram construir oportunidades claras para abrir o placar no primeiro tempo. 

Mas no segundo tempo o Santa entrou decidido que não ia precisar de ninguém para definir o seu futuro e foi ao ataque. Logo nos primeiros minutos, o Tricolor chegou com perigo duas vezes. 

Por outro lado, o Bandeirante parecia estar segurando energia e aos poucos foi se soltando na partida. Restando menos de dez minutos para o fim do tempo regulamentar, o Bandeirante chegou a ter a bola dominada na pequena área, mas o atacante do clube paulista não conseguiu finalizar. 

Com o jogo completamente aberto nos minutos finais, o lateral Paulo Victor puxou um contra-ataque praticamente sozinho, deixou três adversários para trás na corrida, chegou a limpar a marcação e tentou a finalização, mas o goleiro Túlio fez boa defesa. 

Já atuando como um falso 9, Paulo Victor teve outra oportunidade faltando apenas dois minutos para o fim. O camisa 2 foi acionado nas costas da defesa, teve tranquilidade de driblar o goleiro e bater para o gol, mas o zagueiro José Augusto estava atento e evitou o gol. 

Com o placar em 0x0, Santa Cruz e Bandeirante se juntaram ao lado da Tuna Luso com dois pontos; contudo, por causa de um gol de saldo, o clube de Belém do Pará estará no mata-mata da competição. 
 

