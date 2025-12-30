A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz empata diante do Murici em último jogo-treino de 2025 Renato marcou o gol Tricolor, no estádio do Arruda

O Santa Cruz ficou apenas no empate em 1x1 diante do Murici, no último jogo-treino de 2025, no estádio do Arruda. Apostando na mesma formação, a equipe de Marcelo Cabo marcou com o atacante Renato, mas cedeu empate no segundo tempo.

O confronto foi dividido em dois tempos de 50 minutos. Na primeira parte, o Tricolor utilizou seu time considerado titular e a partir da segunda metade, Cabo foi promovendo mudanças.

O gol do Santa Cruz foi marcado por Renato após bela jogada coletiva, que começou lá atrás. Após recuperar bola no setor defensivo, Andrey acionou o centroavante Quirino que disparou em direção ao gol, quando já se aproximava da área, serviu Renato pela ponta direita, o atacante bateu rasteiro e cruzado para abrir o placar.

O empate do Murici veio já no segundo tempo da movimentação. Após bola rebatida para a entrada da área, o ataque adversário acertou um arremate de primeira, perto da marca do pênalti, sem chances para o goleiro Felipe Alves.

O treinador Marcelo Cabo praticamente repetiu a formação utilizada nas duas primeiras movimentações da pré-temporada. O Tricolor iniciou com: Rokenedy; Pedro Costa, Eurico, Ianson e Rodrigues; Andrey, Balotelli e Patrick Allan; Robinho, Renato e Quirino



O elenco coral agora para as festividades de fim de ano e retorna no dia 2 de janeiro. O Santa faz o seu último teste para a temporada de 2026 no próximo dia 8 de janeiro, quando enfrenta o Defensa y Justicia, partida válida pela Vitória Cup, na Arena de Pernambuco, com a presença da torcida.

