Série D Em jogo que valia liderança do grupo, Santa Cruz empata contra Nacional de Patos no Arruda A Cobra Coral não conseguiu superar o adversário direto neste sábado (1); Pipico voltou a balançar as redes

Em jogo que valia a liderança do grupo 3 da Série D, o Santa Cruz empatou em 2 a 2 com o Nacional de Patos, neste sábado (1), no estádio do Arruda. Com o resultado, a Cobra Coral chegou aos 19 pontos e se manteve na segunda posição da chave. Os paraibanos seguem na primeira colocação, agora com 20 pontos.

O Santa Cruz volta a campo na segunda-feira (10) contra o Campinense, enquanto o Nacional de Patos encara o Sousa-PB no domingo (9).

Para o lugar de Emerson Galego, suspenso com o terceiro cartão amarelo, o técnico Felipe Conceição colocou o meia Chiquinho aberto pelo lado esquerdo. Outra alteração forçada foi a entrada de Geaze no gol após expulsão de Michael no último jogo.

O jogo

O primeiro tempo no Arruda começou agitado com escapadas para os dois lados. O Nacional de Patos levava perigo nas chegadas com Esquerdinha, que tentou por duas vezes chutes de fora da área. O Santa Cruz, por sua vez, não demorou muito para abrir o placar.

Aos 11 minutos, Wagninho cobrou falta com perfeição na cabeça de Italo Guedes. O zagueiro tricolor cabeceou firme, entre as pernas do goleiro, para fazer o 1 a 0. Porém, a vantagem coral não durou muito. Oito minutos depois, Hebert empatou o jogo para os visitantes. O atacante recebeu o cruzamento de Arthurzinho e bateu sem chances para Geaze.

Mas o Santa Cruz não estava a fim de ir para o intervalo sem a vitória. Pipico, que não balançava as redes desde o dia 28 de maio- curiosamente contra o Nacional-, recebeu o cruzamento de Lucas Silva e contou com a falha do goleiro Rodrigo Carvalho para fazer o segundo gol coral. O centroavante tricolor recebeu o terceiro cartão amarelo no primeiro tempo e desfalca a equipe na próxima rodada.

Mesmo com a vantagem no placar, o Santa Cruz voltou do intervalo com uma postura ofensiva. A Cobra Coral tinha uma postura de pressionar bem a saída de bola do Nacional-PB.

A primeira boa chance do Nacional-PB no segundo tempo aconteceu aos 11 minutos. De longe, Bruno Menezes soltou a bomba e a bola chegou a balançar as redes pelo lado de fora e assustou a torcida coral.

Um minuto depois de calibrar a batida, Bruno Menezes arriscou novamente e igualou o placar no Arruda. O jogador do Nacional de Patos aproveitou a bola viva na entrada da área do Santa Cruz e bateu de primeira, no canto esquerdo de Geaze.

Após o gol, o Nacional adotou uma postura mais defensiva buscando explorar os contra-ataques. O Santa Cruz pressionava usando as laterais e os cruzamentos. Aos 35 minutos aconteceu a melhor chance de sair com a vitória. O estreante Iago cruzou rasteiro para Pipico, que foi parado pelo goleiro.

Ficha do jogo

Santa Cruz 2

Geaze; Rhuan Rodrigues (Léo Fernandes), Ítalo Melo (Yan Oliveira), Guedes e Marcus Vinícius (Ítalo Silva); Emerson Souza, Wagninho e Nadson (Fabrício Bigode); Lucas Silva, Chiquinho (Iago) e Pipico. Técnico: Felipe Conceição.

Nacional de Patos 2

Rodrigo Carvalho; Dadinha (Talles), Penalva, Caio, Hitalo Rogério e Arthurzinho (Iury); Moreilândia (Juninho Paraíba), Bruno Menezes e Esquerdinha; Hebert (Wesley) e Kel Baiano (Léo Cereja).Técnico: Rodrigo Fonseca.

Local: Arruda (Recife/PE)

Árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP). Assistentes: Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior e Elaise Juliana Santana Ferreira (ambos de PE)

Gols: Italo Guedes (11’ do 1° tempo); Hebert (19’ do 1° tempo); Pipico (30’ do 1° tempo); Bruno Menezes (12’ do 2° tempo);

Cartões amarelos: Pipico (STA); Emerson Souza (STA); Caio (Nacional-PB)

Publico 13.514

Renda R$ 261.824,00



