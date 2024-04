A- A+

SANTA CRUZ Santa Cruz empresta atacante Gilvan ao Sergipe para disputa da Série D O centroavante, de 31 anos, irá estrear no Campeonato Brasileiro no próximo dia 27

Sem calendário nacional no segundo semestre de 2024, o Santa Cruz segue emprestando jogadores para ganhar minutagem. Agora, foi a vez de Gilvan, atacante de 31 anos, que foi emprestado ao Sergipe e irá disputar a Série D.

Pelo Tricolor, o atacante disputou seis das 13 partidas do clube no ano, sendo uma como titular. Apesar de atuar por poucos minutos, o jogador teve uma grande importância para a equipe coral na temporada. Gilvan foi o autor do gol que garantiu o Santa Cruz na Série D de 2025, além de ser o vice-artilheiro do clube.

Ainda nesta temporada, o jogador atuou pelo ASA na Pré-Copa do Nordeste, no Campeonato Alagoano e na Copa Alagoas, marcando um gol em seis jogos.

O centroavante também tem passagens pelo Treze, Campinense, Brasiliense e São José.

Após a competição nacional, o jogador retorna ao Tricolor para dar início à pré-temporada, com foco nas competições que serão disputadas em 2025.

Time sergipano com mais conhecidos



Um velho conhecido da torcida tricolor, Marcelo Martelotte, está no comando do Sergipe e irá trabalhar com Gilvan nesta temporada.

O Gipão estreia na Série D do Campeonato Brasileiro no dia 27 de abril, contra o ASA. A partida ainda não tem horário definido.

