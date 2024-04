A- A+

Santa Cruz Santa Cruz empresta meia Matheus Melo ao Amazonas para a disputa da Série B Ativo do clube, camisa 10 tem vínculo com o Tricolor até 2026

O meia Matheus Melo, do Santa Cruz, vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro na sequência da temporada. O clube coral acertou o empréstimo do camisa 10 ao Amazonas até o fim da competição nacional.

A informação foi confirmada à reportagem pelo diretor de futebol tricolor, Allan Araújo. Segundo o dirigente, o Santa Cruz ainda tem acordos a quitar com Matheus Melo, pela renovação contratual do jogador junto ao time pernambucano. Contudo, os salários do meia durante a passagem pelo Amazonas serão pagos integralmente pelo clube manauara.

Sem calendário no restante do ano, o Santa Cruz vem arrumando destinos para os atletas que fizeram parte da campanha do Estadual. No caso de Matheus Melo, o jogador recebeu sondagem de várias equipes antes de acertar com o Amazonas. Clubes da Série C e da Série D também estavam de olho no meia de 25 anos.

Depois de boas aparições com a camisa tricolor no início da temporada, Matheus Melo acertou sua renovação contratual com o Santa Cruz até 2026, virando um dos principais ativos do Tricolor e despertando interesse de outras equipes. Pela Cobra Coral, foram 12 jogos e um gol anotado.

