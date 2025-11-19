A- A+

Santa Cruz Santa Cruz empresta volante Jonatas Paulista ao Uberlândia Aos 31 anos, cabeça de área vai disputar o Campeonato Mineiro

Em meio ao planejamento para o próximo ano, o Santa Cruz anunciou a saída do volante Jonatas Paulista. O atleta de 31 anos tem vínculo com a Cobra Coral até 2026, mas foi emprestado ao Uberlândia para a disputa do Campeonato Mineiro.

O jogador chegou ao Tricolor em março deste ano, após defender as cores do Noroeste por nove partidas do Campeonato Paulista deste ano.

Pelo Tricolor, Jonatas Paulista acumulou dez aparições, sendo apenas uma como titular. Todas na campanha do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

De olho nos compromissos de 2026, o Santa Cruz dará início à pré-temporada na próxima terça-feira (25).

