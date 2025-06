Santa Cruz empresta zagueiro Ítalo Melo ao Azuriz para sequência da Série D 2025

A- A+

O zagueiro Ítalo Melo está de saída do Santa Cruz. O clube confirmou, na tarde desta segunda-feira (16), o empréstimo do defensor ao Azuriz, equipe paranaense que também disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. O jogador seguirá para reforçar o time do sul do país na reta decisiva da primeira fase.

Revelado nas categorias de base do Santa Cruz, Ítalo está no clube desde 2018, mas passou a integrar o elenco profissional apenas em 2020.

Com a camisa tricolor, o zagueiro soma 55 partidas pelo elenco profissional, dois gols marcados e duas assistências.

Seu ano mais atuante foi em 2023, quando disputou 35 jogos. No entanto, perdeu espaço em 2024 e entrou em campo apenas quatro vezes na temporada seguinte. Neste ano, ainda não atuou oficialmente.

Ítalo também já defendeu outras equipes por empréstimo, como Flamengo-SP, Carlos Renaux e CRAC-GO.

Agora no Azuriz, o zagueiro encontrará a equipe na sexta colocação do Grupo H da Série D, com 10 pontos somados. Na rodada mais recente, disputada no domingo (15), o clube venceu o Guarany por 1x0, fora de casa.

Santa Cruz na Série D

Líder isolado do Grupo A3 com 22 pontos, o Tricolor é também dono da melhor campanha geral da Série D entre os 64 clubes participantes. A equipe comandada por Marcelo Cabo está próxima de garantir a classificação antecipada ao mata-mata nas próximas rodadas.

O Santa Cruz volta a campo no dia 29 de junho, no domingo, às 17h, quando recebe o Central no estádio do Arruda, em duelo válido pela 10ª rodada da Série D.

