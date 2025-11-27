Qui, 27 de Novembro

Futebol

Santa Cruz empresta zagueiro Ruan Robert ao Decisão-PE

Jogador disputará o Campeonato Pernambucano pelo Caboclinho

Ruan Robert, zagueiro formado nas divisões de base do Santa Cruz Ruan Robert, zagueiro formado nas divisões de base do Santa Cruz  - Foto: Reprodução/@03ruan

O Santa Cruz informou nesta quinta-feira (27), através da sua assessoria de imprensa, o empréstimo do zagueiro Ruan Robert ao Decisão-PE, equipe que também disputará o Pernambucano 2026. 

O período de cessão do jogador para a equipe de Goiania é até o final do Estadual. Formado na base do Tricolor, o zagueiro de 22 anos não chegou a ser utilizado pela equipe principal do clube em 2025 e esteve emprestado ao Taubaté-SP para a disputa da Copa Paulista na última temporada

O atleta está no Santa desde 2022, quando chegou para integrar a categoria sub-20 da Cobra Coral. O zagueiro foi destaque e chegou a ser capitão na base. 

Dessa forma, Ruan Robert é o quatro atleta a ser emprestado para outras equipes. Anteriormente, Thiaguinho (ABC), Jonatas Paulista (Uberlândia) e João Pedro (Brusque) foram os nomes confirmados. 

Decisão
Ao todo, o Caboclinho da Mata Norte já confirmou oficialmente nove reforços. O mais famoso trata-se de um retorno, o experiente atacante Bambam, que já conquistou acesso com o Decisão, enquanto a equipe defendia outras cidades do Estado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Decisão Goiana FC (@decisaogoiana)

Outro atleta de destaque do Decisão é o ponta Matheus Mosquito, que foi peça fundamental na campanha de permanência no Pernambucano de 2025. 

