Santa Cruz empresta zagueiro Ruan Robert ao Decisão-PE

O Santa Cruz informou nesta quinta-feira (27), através da sua assessoria de imprensa, o empréstimo do zagueiro Ruan Robert ao Decisão-PE, equipe que também disputará o Pernambucano 2026.

O período de cessão do jogador para a equipe de Goiania é até o final do Estadual. Formado na base do Tricolor, o zagueiro de 22 anos não chegou a ser utilizado pela equipe principal do clube em 2025 e esteve emprestado ao Taubaté-SP para a disputa da Copa Paulista na última temporada.

O atleta está no Santa desde 2022, quando chegou para integrar a categoria sub-20 da Cobra Coral. O zagueiro foi destaque e chegou a ser capitão na base.



Dessa forma, Ruan Robert é o quatro atleta a ser emprestado para outras equipes. Anteriormente, Thiaguinho (ABC), Jonatas Paulista (Uberlândia) e João Pedro (Brusque) foram os nomes confirmados.

Decisão

Ao todo, o Caboclinho da Mata Norte já confirmou oficialmente nove reforços. O mais famoso trata-se de um retorno, o experiente atacante Bambam, que já conquistou acesso com o Decisão, enquanto a equipe defendia outras cidades do Estado.

Outro atleta de destaque do Decisão é o ponta Matheus Mosquito, que foi peça fundamental na campanha de permanência no Pernambucano de 2025.

